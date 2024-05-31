Самые известные предсказания 2024 года о конце боевых действий на Украине

Ванга утверждала, что ситуация разрешится не скоро, на это может уйти около пяти лет. Причем конфликт скажется не только на гражданах России и Украины, последствия ощутят на себе и другие страны. Всё закончился тем, что Украина войдет в состав России. Это событие совпадет с образованием славянского союза, к нему присоединятся Белоруссия, а также ряд восточноевропейских стран, включая Сербию и Болгарию.