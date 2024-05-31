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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Самые известные предсказания 2024 года о конце боевых действий на Украине

Самые известные предсказания 2024 года о конце боевых действий на Украине

31 мая 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney
2024 год продолжает быть годом надежд и ожиданий, особенно в контексте долгожданного завершения боевых действий на Украине.

Политики довольно осторожны в своих прогнозах, поэтому в непростые периоды истории вырастает популярность мистики. Смотрим предсказания известных прорицателей и астрологов о конце боевых действий на Украине.

Что предвидела Ванга

Болгарская пророчица Ванга предсказывала, что в день шести двоек (22.02.2022) может случиться военный конфликт. По ее словам, он способен стать одним из самых мощных в истории современной России. Стоит ли говорить, что так и случилось.

Ванга утверждала, что ситуация разрешится не скоро, на это может уйти около пяти лет. Причем конфликт скажется не только на гражданах России и Украины, последствия ощутят на себе и другие страны. Всё закончился тем, что Украина войдет в состав России. Это событие совпадет с образованием славянского союза, к нему присоединятся Белоруссия, а также ряд восточноевропейских стран, включая Сербию и Болгарию.

Но процесс восстановления Украины займет больше времени, чем будут идти боевые действия, говорила Ванга.

Журналист Сергей Косторный, который близко общался с Вангой, говорит: провидица упоминала Россию в роли защитницы и заступницы.

Как вспоминает Косторный, Ванга упоминала о человеке, который способен создать мощное государство и объединить под своим началом весь мир, обеспечив спокойствие на Земле.

ВангаВанга
Ванга
Фото: открытые источники

Что говорила Матрона Московская

Об объединении трех славянских народов говорила и Матрона Московская. Она считала, что союз станет итогом конфликта на Украине. А сама страна войдет в историю как пример, что может случиться, если люди отвернутся от русской природы и Бога.

Святая Матрона Московская — провидица конца XIX — начала XX века. Родившись слепой, Матрона предсказала ключевые исторические события благодаря дару, который открылся, когда она была подростком.

Матрона МосковскаяМатрона Московская
Матрона Московская
Фото: открытые источники

Что говорил о конце конфликта на Украине Иона Одесский

Еще один великий старец — схиархимандрит Иона Одесский — говорил в свое время о современных событиях на Украине. Иона завершил свой земной путь в 2012 году в возрасте почти 90 лет. Проведя почти половину века в Свято-Успенском мужском монастыре, он оставил ряд громких предсказаний.

Действия на Украине он рассматривал не только как борьбу Запада и России, старец смотрел выше. Он считал это битвой добра и зла, Бога и Сатаны.

Иона был уверен, что Украину и Россию невозможно разделить. Потому что они и есть единая Святая Русь.

«Разделить нас решили враги, чтобы уничтожить Православие на Малой Руси. Но Господь того не допустит», — передают очевидцы слова старца.

Иона говорил, что конфликт на Украине будет идти около двух лет, а затем «русский царь» объединит земли под своим началом.

Есть еще одно интересное пророчество от Ионы. Сохранились его упоминания о «трех Пасхах» после начала боевых действий. Первую он называл кровавой, вторую — голодной, а третью — победной.

Мишель НострадамусМишель Нострадамус
Мишель Нострадамус
Фото: pixabay.com

Что говорил Нострадамус о конфликте на Украине

Астролог, алхимик Мишель Нострадамус оставил в своих катренах предсказания о ситуации на Украине, уверены исследователи его творчества.

Так, внимание исследователей привлекло пророчество, в котором Нострадамус указывает, что конфликт будет продолжаться около семи месяцев, после чего разрастется до Третьей мировой войны.

Что еще Нострадамус предсказал для России на 2024 год

Не только боевые действия беспокоили Нострадамуса. В своих катренах он упоминал о длительном периоде дождей, который обрушится на Россию в 2024 году. Это станет последствием изменения климата. Предвидел алхимик и наводнения. Но это станет посильной задачей для России.

На политической арене в 2024 году Россию ждут хорошие новости. Вырастет уважение со стороны других стран, появятся новые союзники, укрепятся отношения с Китаем.

Фото: Григорий Кваша / Vk.com

Точный расчет Григория Кваши

Математик Григорий Кваша сделал свои расчеты, чтобы спрогнозировать сроки завершения конфликта между Россией и Украиной. В своем анализе Кваша учел цикличность действий.

По его подсчетам, конфликт имеет все шансы завершиться в 2025 году, причем победа будет на стороне России. Кваша, как и предсказатели, уверен, что новые территории войдут в состав Российской Федерации в будущем.

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