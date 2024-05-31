Самые известные предсказания 2024 года о конце боевых действий на Украине

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Политики довольно осторожны в своих прогнозах, поэтому в непростые периоды истории вырастает популярность мистики. Смотрим предсказания известных прорицателей и астрологов о конце боевых действий на Украине.
Болгарская пророчица Ванга предсказывала, что в день шести двоек (22.02.2022) может случиться военный конфликт. По ее словам, он способен стать одним из самых мощных в истории современной России. Стоит ли говорить, что так и случилось.
Ванга утверждала, что ситуация разрешится не скоро, на это может уйти около пяти лет. Причем конфликт скажется не только на гражданах России и Украины, последствия ощутят на себе и другие страны. Всё закончился тем, что Украина войдет в состав России. Это событие совпадет с образованием славянского союза, к нему присоединятся Белоруссия, а также ряд восточноевропейских стран, включая Сербию и Болгарию.
Но процесс восстановления Украины займет больше времени, чем будут идти боевые действия, говорила Ванга.
Журналист Сергей Косторный, который близко общался с Вангой, говорит: провидица упоминала Россию в роли защитницы и заступницы.
Как вспоминает Косторный, Ванга упоминала о человеке, который способен создать мощное государство и объединить под своим началом весь мир, обеспечив спокойствие на Земле.
Об объединении трех славянских народов говорила и Матрона Московская. Она считала, что союз станет итогом конфликта на Украине. А сама страна войдет в историю как пример, что может случиться, если люди отвернутся от русской природы и Бога.
Святая Матрона Московская — провидица конца XIX — начала XX века. Родившись слепой, Матрона предсказала ключевые исторические события благодаря дару, который открылся, когда она была подростком.
Еще один великий старец — схиархимандрит Иона Одесский — говорил в свое время о современных событиях на Украине. Иона завершил свой земной путь в 2012 году в возрасте почти 90 лет. Проведя почти половину века в Свято-Успенском мужском монастыре, он оставил ряд громких предсказаний.
Действия на Украине он рассматривал не только как борьбу Запада и России, старец смотрел выше. Он считал это битвой добра и зла, Бога и Сатаны.
Иона был уверен, что Украину и Россию невозможно разделить. Потому что они и есть единая Святая Русь.
«Разделить нас решили враги, чтобы уничтожить Православие на Малой Руси. Но Господь того не допустит», — передают очевидцы слова старца.
Иона говорил, что конфликт на Украине будет идти около двух лет, а затем «русский царь» объединит земли под своим началом.
Есть еще одно интересное пророчество от Ионы. Сохранились его упоминания о «трех Пасхах» после начала боевых действий. Первую он называл кровавой, вторую — голодной, а третью — победной.
Астролог, алхимик Мишель Нострадамус оставил в своих катренах предсказания о ситуации на Украине, уверены исследователи его творчества.
Так, внимание исследователей привлекло пророчество, в котором Нострадамус указывает, что конфликт будет продолжаться около семи месяцев, после чего разрастется до Третьей мировой войны.
Не только боевые действия беспокоили Нострадамуса. В своих катренах он упоминал о длительном периоде дождей, который обрушится на Россию в 2024 году. Это станет последствием изменения климата. Предвидел алхимик и наводнения. Но это станет посильной задачей для России.
На политической арене в 2024 году Россию ждут хорошие новости. Вырастет уважение со стороны других стран, появятся новые союзники, укрепятся отношения с Китаем.
Математик Григорий Кваша сделал свои расчеты, чтобы спрогнозировать сроки завершения конфликта между Россией и Украиной. В своем анализе Кваша учел цикличность действий.
По его подсчетам, конфликт имеет все шансы завершиться в 2025 году, причем победа будет на стороне России. Кваша, как и предсказатели, уверен, что новые территории войдут в состав Российской Федерации в будущем.