Соблюдающую ПДД маму-утку с детишками сняли на видео в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Необычную картину наблюдали жители Советского района. По микрорайону Шлюз гуляла утка. Она оказалась настолько внимательная к правилам дорожного движения, что перевела через дорогу своих маленьких утят. Сделала она это по пешеходному переходу.
Такая картина умилила новосибирцев. Правда, в этот день она переходила не одну дорогу, тем самым спровоцировав пробки, в том числе на улице Русской.
Как уточнили в ВК-группе «У нас на Шлюзе», все-таки утка перешла на красный сигнал светофора, поэтому автомобилисты были вынуждены ее пропускать.