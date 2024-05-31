atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Утка соблюдает ПДД

Соблюдающую ПДД маму-утку с детишками сняли на видео в Новосибирске

31 мая 2024, 03:55
Фото: 1MI
Утка соблюдает ПДД
В Новосибирске заметили утку, которая переводила через дорогу своих малышей, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Необычную картину наблюдали жители Советского района. По микрорайону Шлюз гуляла утка. Она оказалась настолько внимательная к правилам дорожного движения, что перевела через дорогу своих маленьких утят. Сделала она это по пешеходному переходу.

Такая картина умилила новосибирцев. Правда, в этот день она переходила не одну дорогу, тем самым спровоцировав пробки, в том числе на улице Русской.

Как уточнили в ВК-группе «У нас на Шлюзе», все-таки утка перешла на красный сигнал светофора, поэтому автомобилисты были вынуждены ее пропускать.

Утка соблюдает ПДД
Видео: У нас на Шлюзе/ВК
Умилительное видео тренировки белого тигренка Кови показал Новосибирский зоопарк
Узнать подробнее
Читайте также:
Очаровательных выдр показали в Новосибирском зоопаркеКотята манулов вышли на прогулку в Новосибирском зоопарке — милое видеоОпубликованы топ милых фото манулов из Новосибирского зоопарка
#Эмилия Губарева#Транспорт#Видео#Новосибирск#Дороги#Птицы#Пешеходный переход#ПДД#Утки
Подпишитесь
Берег разрушается: что творится на новосибирском Обском море и почему подключился СК
Сегодня, 02:04
Бандой новосибирских школьников-вымогателей заинтересовался глава СКР Бастрыкин
Сегодня, 01:49
Двое детей погибли при пожаре под Новосибирском — что известно о трагедии
Сегодня, 01:33
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще всего
Вчера, 12:16
Умилительное видео тренировки белого тигренка Кови показал Новосибирский зоопарк
Вчера, 09:56
169 млн рублей на уборку улиц выделены дополнительно в Новосибирске
Вчера, 09:14
"