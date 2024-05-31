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Стало известно, кому в июне повысят пенсию в Новосибирской области

Стало известно, кому в июне повысят пенсию в Новосибирской области

31 мая 2024, 03:31
Фото: 1MI
В Новосибирской области в два раза увеличат пенсии 80-летним юбилярам и уволившимся в апреле пенсионерам, сообщили в СФР.

В Новосибирской области с 1 июня будут увеличены пенсии некоторым категориям граждан.

В два раза будет увеличена фиксированная часть пенсии людям, отметившим в мае 80-летний юбилей. В 2024 году эта выплата составит 16 269 рублей, пенсионерам даже не нужно будет писать никаких заявлений — сумма увеличится автоматически.

На эту выплату не могут претендовать пожилые люди, получающие деньги по потере кормильца и инвалиды.

Также прибавят денег пенсионерам, которые работали, но уволились не позже апреля. Пенсию пересчитают, учитывая прошлые индексации, ведь на работающих пенсионеров они по закону не распространялись.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Пенсионеры#Индексация пенсий#Увеличение пенсии#Фиксированная часть пенсии#Пенсионный возраст
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