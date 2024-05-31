Стало известно, кому в июне повысят пенсию в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
В Новосибирской области с 1 июня будут увеличены пенсии некоторым категориям граждан.
В два раза будет увеличена фиксированная часть пенсии людям, отметившим в мае 80-летний юбилей. В 2024 году эта выплата составит 16 269 рублей, пенсионерам даже не нужно будет писать никаких заявлений — сумма увеличится автоматически.
На эту выплату не могут претендовать пожилые люди, получающие деньги по потере кормильца и инвалиды.
Также прибавят денег пенсионерам, которые работали, но уволились не позже апреля. Пенсию пересчитают, учитывая прошлые индексации, ведь на работающих пенсионеров они по закону не распространялись.