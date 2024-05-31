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Три автомобиля сгорели ночью на МЖК в Новосибирске

Три автомобиля сгорели ночью на МЖК в Новосибирске

31 мая 2024, 02:59
Фото: 1MI
В Новосибирске ночью сгорели три иномарки, в близлежащем доме сработала пожарная сигнализация, сообщают соцсети.

В Октябрьском районе Новосибирска в ночь на пятницу, 31 мая, во дворе дома № 53 на улице Высоцкого сгорели три автомобиля. Пожарные прибыли на вызов в 3.09, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Одна из очевидиц происшествия рассказала, что первый автомобиль вспыхнул в начале четвертого утра, она немедленно вызвала пожарных, но внезапно друг за другом загорелись еще две машины. Высота пламени составляла около двух метров.

Женщина уточнила, что в их доме сработала пожарная сигнализация — громкая сирена перебудила всех жильцов 13-этажного дома.

В МЧС сообщили, что огонь полностью уничтожил три иномарки.

«Четвертый автомобиль удалось потушить, он поврежден на площади в один квадратный метр. Предварительная причина пожара пока не установлена», — рассказал Atas.info руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.
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