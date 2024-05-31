Три автомобиля сгорели ночью на МЖК в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
В Октябрьском районе Новосибирска в ночь на пятницу, 31 мая, во дворе дома № 53 на улице Высоцкого сгорели три автомобиля. Пожарные прибыли на вызов в 3.09, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Одна из очевидиц происшествия рассказала, что первый автомобиль вспыхнул в начале четвертого утра, она немедленно вызвала пожарных, но внезапно друг за другом загорелись еще две машины. Высота пламени составляла около двух метров.
Женщина уточнила, что в их доме сработала пожарная сигнализация — громкая сирена перебудила всех жильцов 13-этажного дома.
В МЧС сообщили, что огонь полностью уничтожил три иномарки.
«Четвертый автомобиль удалось потушить, он поврежден на площади в один квадратный метр. Предварительная причина пожара пока не установлена», — рассказал Atas.info руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.