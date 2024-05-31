Завирусилась игра Hamster Combat: как в нее играть и можно ли заработать?

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Недавно появившись, Hamster Combat показал быстрый рост подписчиков, почти мгновенно став самым обширным сообществом в Telegram, набрав свыше 20 миллионов подписчиков. Дата, когда токен Hamster Combat будет доступен на биржах, пока не объявлено, но планируют, что это случится совсем скоро — в июне 2024 года.
Игровое направление Tap-2-earn, положенное в основу Hamster Combat, буквально означает «тапай, чтобы заработать». Игра представляет собой «кликер» или «тапалку». Суть — нужно нажимать на экран и собирать монетки. Игра работает по принципу Notcoin. Главное отличие — милый маскот в виде хомячка. Видимо, это выделяет игру среди подобных. В игре вы становитесь гендиректором торговой биржи. Выбираете логотип своей площадки, и начинаете копить деньги. Казалось бы, что может быть проще.
Hamster Combat — это игра, входящая в экосистему The Open Network (TON), действует в мессенджере Telegram. Это игра-кликер, или «тапалка», где за каждое нажатие на экран пользователи получают виртуальные монетки. То есть вы можете почувствовать себя «воротилой бизнеса», ничего не делая, а просто нажимая пальцев на экран, хоть 24 часа.
За один «тап» игроку дают одну виртуальную монету. Для ускорения накопления капитала можете привлечь дополнительные опции. А именно:
Поощрения дают за подписку на Telegram-канал и аккаунт проекта в Twitter. Отсыпают монеты и за приглашенных участников. Так, 10 000 монет дают за трех присоединившихся друзей.
В Hamster Combat можно зарабатывать и пассивно. На странице Mine заработанные монеты можно менять на карточки. Больше карточек — больше и пассивный доход. Монеты начисляют после выхода из игры, это происходит в течение трех часов. Если вы соберете комбо из трех карт — 5 млн монет ваши.
Ожидается, что токен под тикером HMSTR появится в июне 2024 года. Пока же вывести деньги из приложения не выйдет — соответствующего токена у «хомяка» нет.
Обещают, что токены будут бесплатно распределяться среди участников, выполнивших определенные задачи.
Также неясно, появится ли обещанный разработчиками токен, хотя они уверяют, что переговоры с биржами прошли успешно, о чем громко объявили пользователям:
В игре используется так называемый механизм вознаграждения. Игрок получает монетку за каждое нажатие — это дает определенное удовлетворение и желание играть дальше.
Также вызывает вопрос используемый образ хомяка в рекламных целях. Здесь проглядываются явные манипулятивные механизмы.
Накопленные монеты становятся «якорем», затрудняющим выход из игры. Игроки не хотят терять сформированный капитал, даже если он виртуальный. К тому же, организаторы обещают, что в перспективе будет возможен вывод средств.
В целом, к игре еще много вопросов. Есть риск, что создатели забросят свой проект или изменят игровые правила. Существует вероятность, что время и усилия будут потрачены зря.
В целом, Hamster Combat представляет собой перспективный игровой проект с возможностью заработка, который уже привлек значительное внимание пользователей. Выполнят ли свои обещания разработчики, и смогут ли заработать миллионы пользователей, не вставая с дивана, — станет ясно уже совсем скоро.
Разработчики «Битвы хомяков» также ведут канал на платформе Youtube, где рассказывают новости о мире финансов. Пользователям-хомячкам помогают погрузиться в тонкости криптовалют.