Завирусилась игра Hamster Combat: как в нее играть и можно ли заработать?

Игровое направление Tap-2-earn, положенное в основу Hamster Combat, буквально означает «тапай, чтобы заработать». Игра представляет собой «кликер» или «тапалку». Суть — нужно нажимать на экран и собирать монетки. Игра работает по принципу Notcoin. Главное отличие — милый маскот в виде хомячка. Видимо, это выделяет игру среди подобных. В игре вы становитесь гендиректором торговой биржи. Выбираете логотип своей площадки, и начинаете копить деньги. Казалось бы, что может быть проще.