atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Так выглядит персонаж «тапалки» — хомяк в стильном костюме

Завирусилась игра Hamster Combat: как в нее играть и можно ли заработать?

31 мая 2024, 09:25
Фото: t.me/hamster_kombat
Так выглядит персонаж «тапалки» — хомяк в стильном костюме
В Telegram появился новый хит — Hamster Combat, Web3-игра на базе TON. Разбираемся, что это за зверь.

Недавно появившись, Hamster Combat показал быстрый рост подписчиков, почти мгновенно став самым обширным сообществом в Telegram, набрав свыше 20 миллионов подписчиков. Дата, когда токен Hamster Combat будет доступен на биржах, пока не объявлено, но планируют, что это случится совсем скоро — в июне 2024 года.

«Тапай, чтобы заработать»

Игровое направление Tap-2-earn, положенное в основу Hamster Combat, буквально означает «тапай, чтобы заработать». Игра представляет собой «кликер» или «тапалку». Суть — нужно нажимать на экран и собирать монетки. Игра работает по принципу Notcoin. Главное отличие — милый маскот в виде хомячка. Видимо, это выделяет игру среди подобных. В игре вы становитесь гендиректором торговой биржи. Выбираете логотип своей площадки, и начинаете копить деньги. Казалось бы, что может быть проще.

Что такое Hamster Combat?

Hamster Combat — это игра, входящая в экосистему The Open Network (TON), действует в мессенджере Telegram. Это игра-кликер, или «тапалка», где за каждое нажатие на экран пользователи получают виртуальные монетки. То есть вы можете почувствовать себя «воротилой бизнеса», ничего не делая, а просто нажимая пальцев на экран, хоть 24 часа.

Как играть в Hamster Combat?

За один «тап» игроку дают одну виртуальную монету. Для ускорения накопления капитала можете привлечь дополнительные опции. А именно:

  • Full Energy — бесплатно способна восстановить уровень энергии до максимума. Воспользоваться опцией можно только 6 раз за 24 часа;
  • Multitap — здесь уже потребуются деньги. Опция дает больше монет за один «тап» по экрану;
  • Energy Limit — повышает ограничения энергии на 500 единиц, также платная опция.
Что же за зверь такой Hamster Combat, и существует ли его токен?Что же за зверь такой Hamster Combat, и существует ли его токен?
Что же за зверь такой Hamster Combat, и существует ли его токен?
Фото: t.me/hamster_kombat

Как заработать монеты в Hamster Combat?

Поощрения дают за подписку на Telegram-канал и аккаунт проекта в Twitter. Отсыпают монеты и за приглашенных участников. Так, 10 000 монет дают за трех присоединившихся друзей.

Пассивный заработок в Hamster Combat

В Hamster Combat можно зарабатывать и пассивно. На странице Mine заработанные монеты можно менять на карточки. Больше карточек — больше и пассивный доход. Монеты начисляют после выхода из игры, это происходит в течение трех часов. Если вы соберете комбо из трех карт — 5 млн монет ваши.

Токены Hamster Combat

Ожидается, что токен под тикером HMSTR появится в июне 2024 года. Пока же вывести деньги из приложения не выйдет — соответствующего токена у «хомяка» нет.

Обещают, что токены будут бесплатно распределяться среди участников, выполнивших определенные задачи.

Также неясно, появится ли обещанный разработчиками токен, хотя они уверяют, что переговоры с биржами прошли успешно, о чем громко объявили пользователям:

Фото: t.me/hamster_kombat

Другая сторона «битвы хомяков»

В игре используется так называемый механизм вознаграждения. Игрок получает монетку за каждое нажатие — это дает определенное удовлетворение и желание играть дальше.

Также вызывает вопрос используемый образ хомяка в рекламных целях. Здесь проглядываются явные манипулятивные механизмы.

Накопленные монеты становятся «якорем», затрудняющим выход из игры. Игроки не хотят терять сформированный капитал, даже если он виртуальный. К тому же, организаторы обещают, что в перспективе будет возможен вывод средств.

В целом, к игре еще много вопросов. Есть риск, что создатели забросят свой проект или изменят игровые правила. Существует вероятность, что время и усилия будут потрачены зря.

В целом, Hamster Combat представляет собой перспективный игровой проект с возможностью заработка, который уже привлек значительное внимание пользователей. Выполнят ли свои обещания разработчики, и смогут ли заработать миллионы пользователей, не вставая с дивана, — станет ясно уже совсем скоро.

Разработчики «Битвы хомяков» также ведут канал на платформе Youtube, где рассказывают новости о мире финансов. Пользователям-хомячкам помогают погрузиться в тонкости криптовалют.

Читайте также:
Самые известные предсказания 2024 года о конце боевых действий на УкраинеДва новых предмета появятся в новосибирских школах 1 сентября 2024Грибные места в Новосибирской области 2024: где, когда и какие грибы собирать
#Алёна Рогонова#Экономика#Россия#Деньги#Телеграм#Телеграм-бот
Подпишитесь
Обвиняемого во взятке новосибирского депутата Игоря Украинцева поместили в СИЗО
Сегодня, 07:03
Бандой новосибирских школьников-вымогателей заинтересовался глава СКР Бастрыкин
Сегодня, 01:49
Двое детей погибли при пожаре под Новосибирском — что известно о трагедии
Сегодня, 01:33
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще всего
Вчера, 12:16
Умилительное видео тренировки белого тигренка Кови показал Новосибирский зоопарк
Вчера, 09:56
169 млн рублей на уборку улиц выделены дополнительно в Новосибирске
Вчера, 09:14
"