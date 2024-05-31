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Зоозащитницу возмутило катание на медведе блогера из Новосибирска

Зоозащитницу возмутило катание на медведе блогера из Новосибирска

31 мая 2024, 05:36
Фото: 1MI
Василина Катаева ради лайков прокатилась на медведе и сфотографировалась в его объятиях, кадры опубликованы в ее соцсетях.

Блогер из Новосибирска Василина Катаева прокатилась верхом на буром медведе, фотодоказательства своего поступка девушка опубликовала в своем телеграм-канале.

400-килограммовый бурый медведь по кличке Том живет в одном из экопарков Москвы, там и была устроена фотосессия. Дрессированный зверь часто фотографируется с посетителями экопарка, но по признанию сотрудников заведения, впервые человек изъявил желание на нем прокатиться.

В подписи к снимку Василина попыталась пошутить, мол, «любимый повез меня на маникюр». По словам жительницы Новосибирска, несмотря на то, что она чувствовала исходящую от зверя опасность, проехаться на нем не испугалась.

Тем не менее блогер сообщила, что в процессе фотографирования медведь случайно прикусил ей ногу.

Несмотря на то, что фотосессия вызвала определенный восторг у ее подписчиков, некоторые новосибирцы выступили резко против.

Зоозащитница Светлана Слесарева заявила Atas.info, что подобные попытки увеличить количество лайков и подписчиков в наше время недопустимы.

«Сейчас нашем обществе происходят события, которые действительно требуют внимания блогеров, многим требуется А время такого „хайпа“ прошло. Что эта девушка сделала полезного для общества? И оставьте несчастных и вырванных из естественной среды обитания зверей в покое, наконец!» — эмоционально прокомментировала фотосессию землячки Светлана Слесарева.
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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Фотография#Медведь#Зверь#Девушка-блогер
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