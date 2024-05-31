Зоозащитницу возмутило катание на медведе блогера из Новосибирска

400-килограммовый бурый медведь по кличке Том живет в одном из экопарков Москвы, там и была устроена фотосессия. Дрессированный зверь часто фотографируется с посетителями экопарка, но по признанию сотрудников заведения, впервые человек изъявил желание на нем прокатиться.