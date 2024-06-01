10 млн выиграла в лотерею блондинка-фотограф из Новосибирска

Фотограф из Новосибирска Вера Карпенко выиграла в государственную лотерею «Столото» 10 млн рублей. С момента невероятной удачи прошло уже четыре года. Организаторы в канун Дня блондинок узнали, как распорядилась выигрышем белокурая жительница областной столицы.