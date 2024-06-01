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Купюры в руке

10 млн выиграла в лотерею блондинка-фотограф из Новосибирска

1 июня 2024, 01:10
Фото: 1MI
Купюры в руке
Удачливая женщина после выигрыша сумела правильно распорядиться деньгами, сообщает «Столото».

Фотограф из Новосибирска Вера Карпенко выиграла в государственную лотерею «Столото» 10 млн рублей. С момента невероятной удачи прошло уже четыре года. Организаторы в канун Дня блондинок узнали, как распорядилась выигрышем белокурая жительница областной столицы.

«Всей семьей ждали, когда будет зачислен выигрыш. И когда этот день настал, то сначала не могли даже поверить в это. Дело в том, что мы много лет хотели переехать в большой загородный дом. Благодаря победе наша мечта сбылась», — рассказала Вера Карпенко.

Напомним, что блондинке-фотографу повезло дважды за один тираж. Общая сумма выигрыша во втором и двадцать третьем туре составила 10 000 100 руб.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Деньги#Выигрыш
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