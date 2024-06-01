10 млн выиграла в лотерею блондинка-фотограф из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:10
Published Сегодня, 01:10
Modified Сегодня, 01:12
Updated Сегодня, 01:12
Фотограф из Новосибирска Вера Карпенко выиграла в государственную лотерею «Столото» 10 млн рублей. С момента невероятной удачи прошло уже четыре года. Организаторы в канун Дня блондинок узнали, как распорядилась выигрышем белокурая жительница областной столицы.
«Всей семьей ждали, когда будет зачислен выигрыш. И когда этот день настал, то сначала не могли даже поверить в это. Дело в том, что мы много лет хотели переехать в большой загородный дом. Благодаря победе наша мечта сбылась», — рассказала Вера Карпенко.
Напомним, что блондинке-фотографу повезло дважды за один тираж. Общая сумма выигрыша во втором и двадцать третьем туре составила 10 000 100 руб.