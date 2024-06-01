Автомобиль расстрелял неизвестный в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Инцидент произошел поздним вечером 31 мая в районе дома №17 на улице Героев Революции.
По предварительным выводам, злоумышленник стрелял из кустов. К счастью, никто не пострадал. Владелец пострадавшего автомобиля просит откликнуться очевидцев происшествия.
В полиции проводят проверку.
Вечером 30 мая иномарка снесла дорожное ограждение на Красном проспекте. Оказалось, водителю стало плохо во время поездки. Мы публиковали фотографии последствий аварии.