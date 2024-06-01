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Автомобиль расстрелял неизвестный в Новосибирске

Автомобиль расстрелял неизвестный в Новосибирске

1 июня 2024, 05:55
Фото: 1MI, «Моя Первомайка» / Vk.com
В Первомайском районе Новосибирска неизвестный открыл стрельбу по движущемуся автомобилю, сообщили очевидцы.

Инцидент произошел поздним вечером 31 мая в районе дома №17 на улице Героев Революции.

По предварительным выводам, злоумышленник стрелял из кустов. К счастью, никто не пострадал. Владелец пострадавшего автомобиля просит откликнуться очевидцев происшествия.

В полиции проводят проверку.

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Вечером 30 мая иномарка снесла дорожное ограждение на Красном проспекте. Оказалось, водителю стало плохо во время поездки. Мы публиковали фотографии последствий аварии.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Автомобиль#Полиция#Авто#Выстрел
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