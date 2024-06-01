Дава «удочерил» Милану Хаметову в новой комедии по мотивам «Один дома»

Родители не верят дочери, и ей приходится взять борьбу с няней-злоумышленницей и ее подельником в свои руки. В целом, если вы помните сюжет американской ленты «Один дома», то знаете, что будет происходить. Ребенок будет всячески издеваться над гостями и наносить им увечья. Только на этот раз — при помощи робота-пылесоса и других гаджетов.