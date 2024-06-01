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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:41

Блогеры из Новосибирска Дава и Милана Хаметова сыграли отца и дочь

Дава «удочерил» Милану Хаметову в новой комедии по мотивам «Один дома»

1 июня 2024, 04:39
Фото: Пресс-служба кинопрокатной компании «Атмосфера Кино»

Блогеры из Новосибирска Дава и Милана Хаметова сыграли отца и дочь

С 11 июля в широкий прокат выйдет комедия «Не одна дома», главные роли в которых исполнят звезды родом из Новосибирска — Давид Манукян (он же DAVA) и его подопечная, тиктокер Милана Хаметова.

По сюжету пятиклассница Маша Каметова вынуждена побыть дома без родителей, которые уехали в срочную командировку. Ей нанимают няню, которая без спроса приводит с собой подельника. Няня оказывается не так проста, она хочет ограбить «умный» дом.

Родители не верят дочери, и ей приходится взять борьбу с няней-злоумышленницей и ее подельником в свои руки. В целом, если вы помните сюжет американской ленты «Один дома», то знаете, что будет происходить. Ребенок будет всячески издеваться над гостями и наносить им увечья. Только на этот раз — при помощи робота-пылесоса и других гаджетов.

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Роль Маши исполнила Милана Хаметова. Это ее первая роль в кино. Для ее экранного отца это не первый актерский опыт на большом экране. В июне в прокат выйдет комедия «Бар МоскваЧики» с его участием. Также Дава снялся во втором сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора!».

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Кино#Дава#Милана Хаметова
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