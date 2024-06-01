Дава «удочерил» Милану Хаметову в новой комедии по мотивам «Один дома»

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
По сюжету пятиклассница Маша Каметова вынуждена побыть дома без родителей, которые уехали в срочную командировку. Ей нанимают няню, которая без спроса приводит с собой подельника. Няня оказывается не так проста, она хочет ограбить «умный» дом.
Родители не верят дочери, и ей приходится взять борьбу с няней-злоумышленницей и ее подельником в свои руки. В целом, если вы помните сюжет американской ленты «Один дома», то знаете, что будет происходить. Ребенок будет всячески издеваться над гостями и наносить им увечья. Только на этот раз — при помощи робота-пылесоса и других гаджетов.
Роль Маши исполнила Милана Хаметова. Это ее первая роль в кино. Для ее экранного отца это не первый актерский опыт на большом экране. В июне в прокат выйдет комедия «Бар МоскваЧики» с его участием. Также Дава снялся во втором сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора!».