Какими способами можно получать пенсию, рассказали новосибирцам

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Получение ежемесячных выплат является важной частью жизни пенсионеров. Существует несколько способов для удобного и своевременного получения пенсии. Рассмотрим основные из них: на банковский счет, на почте (лично и через представителя).
Одним из самых популярных и удобных способов получения пенсии является перечисление средств на банковский счет. Для оформления этого способа нужно обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) и предоставить реквизиты своего банковского счета. Важно убедиться, что банк, в который будет поступать пенсия, работает с ПФР.
Вы можете снять деньги в любое удобное время через банкомат или банковское отделение. К такому счету может быть привязана карта «Мир», или это может быть счет без карты. Если вы не хотите снимать пенсию со счета, она будет накапливаться без ограничений, сообщает телеканал «Саратов 24».
Для тех, кто предпочитает получать пенсию наличными, существует возможность получить выплаты через почтовое отделение. Вы вправе забирать пенсию лично в отделении почты по месту жительства или заказать доставку на дом. Однако, если вы не получаете пенсию на почте или домой более полугода, выплаты будут приостановлены. Чтобы возобновить получение пенсии, вам потребуется написать заявление в Службу Федерального Реестра.
Если вы выбираете получать пенсию лично на почте, нужно выполнить следующие шаги:
Через представителя
Для тех, кто предпочитает получать пенсию наличными, существует возможность получить выплаты через почтовое отделение. Этот способ доступен в двух вариантах: лично и через представителя.
Для этого необходимо:
Этот способ удобен для тех, кто по состоянию здоровья или другим причинам не может посещать почтовое отделение лично.