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Published Сегодня, 09:50

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Какими способами можно получать пенсию, рассказали новосибирцам

Какими способами можно получать пенсию, рассказали новосибирцам

1 июня 2024, 09:50
Фото: 1MI
Граждане РФ могут выбрать способ, как они хотят получать пенсию. Вы можете выбрать удобный способ и указать его в заявлении. Варианты доставки доступны на Госуслугах.

Получение ежемесячных выплат является важной частью жизни пенсионеров. Существует несколько способов для удобного и своевременного получения пенсии. Рассмотрим основные из них: на банковский счет, на почте (лично и через представителя).

Получение пенсии на банковский счет

Одним из самых популярных и удобных способов получения пенсии является перечисление средств на банковский счет. Для оформления этого способа нужно обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) и предоставить реквизиты своего банковского счета. Важно убедиться, что банк, в который будет поступать пенсия, работает с ПФР.

Вы можете снять деньги в любое удобное время через банкомат или банковское отделение. К такому счету может быть привязана карта «Мир», или это может быть счет без карты. Если вы не хотите снимать пенсию со счета, она будет накапливаться без ограничений, сообщает телеканал «Саратов 24».

Получение пенсии лично на почте

Для тех, кто предпочитает получать пенсию наличными, существует возможность получить выплаты через почтовое отделение. Вы вправе забирать пенсию лично в отделении почты по месту жительства или заказать доставку на дом. Однако, если вы не получаете пенсию на почте или домой более полугода, выплаты будут приостановлены. Чтобы возобновить получение пенсии, вам потребуется написать заявление в Службу Федерального Реестра.

Если вы выбираете получать пенсию лично на почте, нужно выполнить следующие шаги:

  1. Сообщить ПФР: Уведомить Пенсионный фонд о том, что вы хотите получать пенсию через почту.
  2. Паспорт: При посещении почтового отделения иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  3. График выплат: Узнать в своем почтовом отделении график выплаты пенсий, чтобы точно знать, в какой день приходить за деньгами.

Через представителя

Для тех, кто предпочитает получать пенсию наличными, существует возможность получить выплаты через почтовое отделение. Этот способ доступен в двух вариантах: лично и через представителя.

Для этого необходимо:

  1. Доверенность: Оформить нотариальную доверенность на представителя. В доверенности должно быть четко прописано, что представитель имеет право получать вашу пенсию. Если срок действия доверенности превышает один год, вам нужно будет ежегодно подтверждать регистрацию по месту получения пенсии.
  2. Уведомить ПФР: Сообщить Пенсионный фонд о том, что пенсию будет получать представитель, и предоставить копию доверенности.
  3. Документы представителя: Представитель при получении пенсии на почте должен иметь при себе оригинал доверенности и свой паспорт.

Этот способ удобен для тех, кто по состоянию здоровья или другим причинам не может посещать почтовое отделение лично.

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