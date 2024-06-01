Какими способами можно получать пенсию, рассказали новосибирцам

Вы можете снять деньги в любое удобное время через банкомат или банковское отделение. К такому счету может быть привязана карта «Мир», или это может быть счет без карты. Если вы не хотите снимать пенсию со счета, она будет накапливаться без ограничений, сообщает телеканал «Саратов 24».