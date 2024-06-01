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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Кто из звезд выступит перед новосибирцами на День города-2024

Кто из звезд выступит перед новосибирцами на День города-2024

1 июня 2024, 09:48
Фото: 1MI
29 и 30 июня Столица Сибири отметит 131 год, по этому поводу горожан ждет обширная программа, большую часть которой занимает музыка. В том числе, выступят российские звезды, рассказали в мэрии Новосибирска.

В субботу, 29 июня, на Михайловской набережной в рамках рок-фестиваля «Ветер Сибири» выступит группа «Парк Горького». Старт — в 19 часов.

В воскресенье, 30 июня, концертные площадки развернутся на обоих берегах Новосибирска. На главной площадке Михайловской набережной с 21 до 22 часов отыграет группа «Пицца».

В тот же день в парке «Арена» с полудня до 22 часов заявлена молодежная программа. Главной звездой станет певец Kamazz. Также свои номера представят другие артисты.

Без фейерверка останутся новосибирцы на День города
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Ранее в мэрии сообщили, что фейерверк на этот День города запускать не собираются. Вместо этого можно будет посмотреть файер-шоу в парке «Арена» 30 июня около 22 часов.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#День города#Звезды
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