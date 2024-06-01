Кто из звезд выступит перед новосибирцами на День города-2024

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В субботу, 29 июня, на Михайловской набережной в рамках рок-фестиваля «Ветер Сибири» выступит группа «Парк Горького». Старт — в 19 часов.
В воскресенье, 30 июня, концертные площадки развернутся на обоих берегах Новосибирска. На главной площадке Михайловской набережной с 21 до 22 часов отыграет группа «Пицца».
В тот же день в парке «Арена» с полудня до 22 часов заявлена молодежная программа. Главной звездой станет певец Kamazz. Также свои номера представят другие артисты.
Ранее в мэрии сообщили, что фейерверк на этот День города запускать не собираются. Вместо этого можно будет посмотреть файер-шоу в парке «Арена» 30 июня около 22 часов.