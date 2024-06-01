На отсутствие туалетов в торговых центрах пожаловались новосибирцы

К слову, в 2023 году мэрия обещала сделать все общественные туалеты в Новосибирске бесплатными, но позже передумала. Пока таких планов у городской администрации нет. Вместо этого новосибирцам напомнили, что туалеты есть во всех общественных местах, включая кафе и крупные торговые центры.