На отсутствие туалетов в торговых центрах пожаловались новосибирцы

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Самая низкая оценка в сервисе 2ГИС обнаружена у торгового центра «Гигант Плюс» на улице Татьяны Снежиной в Плющихинском жилмассиве. Суммарно набежало лишь 1,9 балла из возможных пяти. Судя по отзывам, на оценку во многом повлиял нерабочий эскалатор.
«Что с эскалатором? Лифт тормознутый душный. Ступеньки высокие. Это издевательство. Включите эскалатор!!!» — пишет в 2ГИС посетительница.
«Духота ужасная», — жалуется другая.
Торговый центр «Галерея №1» на Кирова раздосадовал горожан невозможностью удовлетворить фундаментальные потребности. Оценка у ТЦ — 2,3 балла.
«Туалет для посетителей закрыли… стал только для сотрудников», — сетует автор одного из отзывов.
Торговый центр «Дивногорский», расположенный на улице Романтиков в Ленинском районе, новосибирцы оценили в 2,4 балла.
«Назвались пафосно торговым центром, а туалета для посетителей не сделали», — сетует посетитель.
ЦУМ, «Нива Центр» и «Одоевский» набрали одинаковое количество баллов — по 2,7.
«Нива-Центр» находится на Кошурникова в микрорайоне Золотая Нива. Что удивительно, претензии у новосибирцев к ТЦ снова касаются туалетов.
«Бесполезный ТЦ где нет ничего, в том числе открытого туалета для посетителей».
ЦУМу горожане вынесли аналогичный вердикт:
«Туалета для посетителей нет! Если ребенок захотел в туалет должен идти в трусы!»
«Недолго ему осталось», — подытожила другая сибирячка.
К ТЦ «Одоевский» в Первомайском районе у посетителей такие же претензии.
«Туалет для посетителей закрыт, висит табличка „туалет не работает“, при этом сотрудники ходят со своим ключом! Наблюдала специально!» — возмущена автор отзыва.
К слову, в 2023 году мэрия обещала сделать все общественные туалеты в Новосибирске бесплатными, но позже передумала. Пока таких планов у городской администрации нет. Вместо этого новосибирцам напомнили, что туалеты есть во всех общественных местах, включая кафе и крупные торговые центры.