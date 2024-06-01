Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Автомобиль Chery Tiggo шел по направлению к Новосибирску, когда на 5-м км Северного обхода выехал на встречку. В ГАИ отметили, что маневр был разрешен дорожной разметкой и знаками.
В ходе совершения маневра Chery Tiggo не успел уйти на свою полосу и столкнулся с Nissan Sunny, идущем навстречу.
Погибла пассажир автомобиля Nissan, около 40 лет. Другие участники аварии получили разные травмы. Это еще одна женщина-пассажир, на вид 40 лет, 50-летний водитель Nissan и 26-летний водитель Chery.