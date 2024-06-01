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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП под Новосибирском

Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП под Новосибирском

1 июня 2024, 06:28
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области
Утром 1 июня около 7 часов утра в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, подробности раскрыли в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Автомобиль Chery Tiggo шел по направлению к Новосибирску, когда на 5-м км Северного обхода выехал на встречку. В ГАИ отметили, что маневр был разрешен дорожной разметкой и знаками.

В ходе совершения маневра Chery Tiggo не успел уйти на свою полосу и столкнулся с Nissan Sunny, идущем навстречу.

Погибла пассажир автомобиля Nissan, около 40 лет. Другие участники аварии получили разные травмы. Это еще одна женщина-пассажир, на вид 40 лет, 50-летний водитель Nissan и 26-летний водитель Chery.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Происшествия#ДТП#Смертельное ДТП#Госавтоинспекция
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