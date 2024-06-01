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Под домашний арест посадили главу Краснозерского района Новосибирской области

Под домашний арест посадили главу Краснозерского района Новосибирской области

1 июня 2024, 08:17
Фото: 1MI, телеграм-канал «Глава Краснозерского района»
Глава Краснозерского района Оксана Семенова будет находиться под домашним арестом до 29 июля 2024 года. Такое решение 1 июня принял суд, рассказали в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

О задержании Семеновой в связи с уголовным преследованием стало известно накануне, 31 мая. В отношении главы района выдвинуты обвинения в превышении должностных полномочий, которые повлекли за собой тяжкие последствия. Максимальное наказание по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — лишение свободы от трех до десяти лет.

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
ФСБ задержала главу Краснозерского района Новосибирской области Семенову
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По предварительным данным, Семенова отдавала в аренду муниципальное имущество по ценам, гораздо ниже фактических. В итоге муниципальное образование не досчиталось 2,5 млн рублей. По сути, глава не хотела заниматься сложными коммунальными вопросами, поэтому передала их в пользование частной компании по символической цене. Таким образом, тепло- и водоснабжением занималась сторонняя организация.

На посту главы Краснозерского района Оксана Семенова находится с 2020 года. В феврале-2023 чиновница уже проходила по другому делу по той же статье. Но тогда виновной была признана замглавы. Дело касалось недвижимости для льготной категории граждан.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#СК
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