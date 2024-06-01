Под домашний арест посадили главу Краснозерского района Новосибирской области

О задержании Семеновой в связи с уголовным преследованием стало известно накануне, 31 мая. В отношении главы района выдвинуты обвинения в превышении должностных полномочий, которые повлекли за собой тяжкие последствия. Максимальное наказание по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — лишение свободы от трех до десяти лет.