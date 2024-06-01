Под домашний арест посадили главу Краснозерского района Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
О задержании Семеновой в связи с уголовным преследованием стало известно накануне, 31 мая. В отношении главы района выдвинуты обвинения в превышении должностных полномочий, которые повлекли за собой тяжкие последствия. Максимальное наказание по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — лишение свободы от трех до десяти лет.
По предварительным данным, Семенова отдавала в аренду муниципальное имущество по ценам, гораздо ниже фактических. В итоге муниципальное образование не досчиталось 2,5 млн рублей. По сути, глава не хотела заниматься сложными коммунальными вопросами, поэтому передала их в пользование частной компании по символической цене. Таким образом, тепло- и водоснабжением занималась сторонняя организация.
На посту главы Краснозерского района Оксана Семенова находится с 2020 года. В феврале-2023 чиновница уже проходила по другому делу по той же статье. Но тогда виновной была признана замглавы. Дело касалось недвижимости для льготной категории граждан.