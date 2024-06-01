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Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Сколько новосибирцев поженятся в красивые даты летом-2024, рассказали в ЗАГС

Свадебный бум ждут в ЗАГСах Новосибирска в эти даты летом 2024

1 июня 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney

Сколько новосибирцев поженятся в красивые даты летом-2024, рассказали в ЗАГС

Красивыми датами принято считать те, где совпадает ряд цифр, котируются сочетания дня и месяца, а также их вариации с годом. В 2024-м таких дней будет несколько. Atas.info узнал у УЗАГС, какие даты для своих свадеб чаще всего выбирают новосибирцы.

Самой популярной красивой датой летом-2024 стала среда, 24.07.2024. На этот день уже подано 162 заявления. На втором месте — еще одна среда, 26.06.2024. Пожениться в этот день хотят 149 пар. На четверг, 06.06.2024, подано 105 заявлений.

Далее с небольшим отрывом идут суббота, 27.07.2024 (подано 97 заявлений). На четверг, 08.08.2024, подано 94 заявления, на субботу, 24.08.2024, — 92 заявления. В среду, 28.08.2024, изъявили желание пожениться 85 пар.

День семьи и верности в этом году не пользуется особым спросом у новосибирцев. Пока на понедельник 08.07.2024, поступило лишь 30 заявлений. Но наименее востребованным днем для свадеб стал другой понедельник — 24.06.2024. Пожениться в этот день планируют только 13 пар.

А вот 07.07.2024 пожениться не удастся. Красивая дата выпала на воскресенье, а в этот день отделы ЗАГС не работают.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Свадьба#Загс
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