Свадебный бум ждут в ЗАГСах Новосибирска в эти даты летом 2024

День семьи и верности в этом году не пользуется особым спросом у новосибирцев. Пока на понедельник 08.07.2024, поступило лишь 30 заявлений. Но наименее востребованным днем для свадеб стал другой понедельник — 24.06.2024. Пожениться в этот день планируют только 13 пар.