Свадебный бум ждут в ЗАГСах Новосибирска в эти даты летом 2024

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Самой популярной красивой датой летом-2024 стала среда, 24.07.2024. На этот день уже подано 162 заявления. На втором месте — еще одна среда, 26.06.2024. Пожениться в этот день хотят 149 пар. На четверг, 06.06.2024, подано 105 заявлений.
Далее с небольшим отрывом идут суббота, 27.07.2024 (подано 97 заявлений). На четверг, 08.08.2024, подано 94 заявления, на субботу, 24.08.2024, — 92 заявления. В среду, 28.08.2024, изъявили желание пожениться 85 пар.
День семьи и верности в этом году не пользуется особым спросом у новосибирцев. Пока на понедельник 08.07.2024, поступило лишь 30 заявлений. Но наименее востребованным днем для свадеб стал другой понедельник — 24.06.2024. Пожениться в этот день планируют только 13 пар.
А вот 07.07.2024 пожениться не удастся. Красивая дата выпала на воскресенье, а в этот день отделы ЗАГС не работают.