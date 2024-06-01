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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

Визит Давы вызвал ажиотаж у новосибирцев — видео

Визит Давы вызвал ажиотаж у новосибирцев — видео

1 июня 2024, 10:05
Фото: DAVA / соцсети
1 июня Давид Манукян (DAVA) приехал в Новосибирск, чтобы принять участие в масштабном детском празднике не Михайловской набережной.

Блогер выложил видео в своих социальных сетях, на которых его с визгом приветствует толпа детей и подростков.

«Приехал в мой родной город Новосибирск», — подписал видео Дава.
Видео: DAVA / соцсети

В рамках фестиваля Дава планирует спеть с детьми, пробежать марафон и провести автограф-сессию. Фестиваль будет идти до 21 часа.

У блогера очень насыщенная жизнь. Недавно он снялся в реалити-шоу «Сокровища императора», после которого публика снова стала его сводить с Ольгой Бузовой. Также летом выйдут два фильма с участием Манукяна — комедии «Бар МоскваЧики» и «Не одна дома». Во втором фильме снялась другая известная сибирячка — тиктокер Милана Хаметова.

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#Алёна Рогонова#Культура#Видео#Новосибирск#Блогер#Концерт#Михайловская набережная#Дава#Праздничный концерт
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