Визит Давы вызвал ажиотаж у новосибирцев — видео

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Блогер выложил видео в своих социальных сетях, на которых его с визгом приветствует толпа детей и подростков.
«Приехал в мой родной город Новосибирск», — подписал видео Дава.
В рамках фестиваля Дава планирует спеть с детьми, пробежать марафон и провести автограф-сессию. Фестиваль будет идти до 21 часа.
У блогера очень насыщенная жизнь. Недавно он снялся в реалити-шоу «Сокровища императора», после которого публика снова стала его сводить с Ольгой Бузовой. Также летом выйдут два фильма с участием Манукяна — комедии «Бар МоскваЧики» и «Не одна дома». Во втором фильме снялась другая известная сибирячка — тиктокер Милана Хаметова.