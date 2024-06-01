Визит Давы вызвал ажиотаж у новосибирцев — видео

У блогера очень насыщенная жизнь. Недавно он снялся в реалити-шоу «Сокровища императора», после которого публика снова стала его сводить с Ольгой Бузовой. Также летом выйдут два фильма с участием Манукяна — комедии «Бар МоскваЧики» и «Не одна дома». Во втором фильме снялась другая известная сибирячка — тиктокер Милана Хаметова.