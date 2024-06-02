atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Девочка в Турцию так и не полетела

Экс-супруг певицы из Новосибирска Пелагеи запретил дочери слетать на отдых

2 июня 2024, 04:02
Фото: 1MI
Девочка в Турцию так и не полетела
Бывший супруг Пелагеи запретил их общей дочке выезд за границу на время каникул, о чем рассказала сама певица в соцсетях.

Как рассказала сибирячка, дочка Ивана Телегина и Пелагеи получила от бабушки подарок: путевку в Турцию в честь окончания учебного года. Однако отдыху не суждено было исполниться.

Как оказалось, бывший муж певицы запретил выезд их общей дочери. Причем хоккеист не предупредил их о своих действиях и родительница узнала об этом в самом аэропорту. Девочка сильно расстроилась и заплакала.

Стоит отметить, что ранее Телегин проиграл суд, который отказался снижать сумму алиментов.

Певица Пелагея из Новосибирска проиграла суд бывшему мужу
Узнать подробнее
Читайте также:
Наряды певицы из Новосибирска Пелагеи раскритиковал стилистПевица из Новосибирска Пелагея взорвала соцсети появлением в вызывающем платье
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Суд#Отдых#Выезд из страны#Певица#Музыкант
Подпишитесь
Чем заняться в Новосибирске 1 июня — большая афиша для детей и взрослых
31 мая, 09:17
10 млн выиграла в лотерею блондинка-фотограф из Новосибирска
Вчера, 01:10
Вскрылись подробности о матери погибших в пожаре под Новосибирском детей
31 мая, 08:28
Певчие птички на месяц заблокировали автомобиль новосибирца
31 мая, 07:33
Новую школу за 2 млрд для 1100 детей построят в новосибирском микрорайоне Клюквенный
31 мая, 06:26
Пропали 300 тысяч: в Новосибирске мать сбежала с собранными на выпускной деньгами
31 мая, 05:59
"