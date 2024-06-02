Экс-супруг певицы из Новосибирска Пелагеи запретил дочери слетать на отдых

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Как рассказала сибирячка, дочка Ивана Телегина и Пелагеи получила от бабушки подарок: путевку в Турцию в честь окончания учебного года. Однако отдыху не суждено было исполниться.
Как оказалось, бывший муж певицы запретил выезд их общей дочери. Причем хоккеист не предупредил их о своих действиях и родительница узнала об этом в самом аэропорту. Девочка сильно расстроилась и заплакала.
Стоит отметить, что ранее Телегин проиграл суд, который отказался снижать сумму алиментов.