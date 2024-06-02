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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Будет сильно жарко

Экстремальная жара накроет Новосибирскую область

2 июня 2024, 15:39
Фото: atas.info
Будет сильно жарко
В Новосибирской области в некоторых районах синоптики спрогнозировали сильную жару, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Жара накроет сразу два района: Северный и Чановский. МЧС разослало предупреждение, что там сохранится высокая пожароопасность.

В период до 3 июня там лучше не разжигать костры и не жечь сухую траву. Если возникают случаи ЧС, то незамедлительно звоните в МЧС (101) или в ЕДДС (112).

По данным «Яндекс. Погоды», в Новосибирск жара придет с 6 июня, когда потеплеет до +22. При этом всю неделю будет капать маленький дождь. В ближайшие несколько дней сохранится прохлада до +4 по ночам.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Пожар#МЧС#Жара
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