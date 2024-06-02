Экстремальная жара накроет Новосибирскую область

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Жара накроет сразу два района: Северный и Чановский. МЧС разослало предупреждение, что там сохранится высокая пожароопасность.
В период до 3 июня там лучше не разжигать костры и не жечь сухую траву. Если возникают случаи ЧС, то незамедлительно звоните в МЧС (101) или в ЕДДС (112).
По данным «Яндекс. Погоды», в Новосибирск жара придет с 6 июня, когда потеплеет до +22. При этом всю неделю будет капать маленький дождь. В ближайшие несколько дней сохранится прохлада до +4 по ночам.