atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Щенок стоит десятки тысяч рублей

Милого щенка аффенпинчера продают в Новосибирске за 140 тысяч рублей

2 июня 2024, 05:29
Фото: Авито
Щенок стоит десятки тысяч рублей
В Новосибирске выставили на продажу милого щенка, за которого просят более 100 тысяч рублей, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Щенка аффенпинчера решили продать в Новосибирске. Аффенпинчер — это порода маленьких собак, вырастающих максимально до 30 сантиметров в высоту. Такие животные имеют немецкие корни.

Малыш появился на свет 24 февраля. Как пишет владелец, у четвероногого стоячие ушки, а родители у него чемпионы. Хозяин животного отдает его за 140 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы составили фотоподборку самых дорогих котов и кошек. За некоторые из них просят миллионы рублей.

До 5 млн: фотоподборка самых дорогих котов из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Королева ТикТока новосибирская кошка Соня снялась в фильме «Империя кошек»Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Продажа#Объявление#Собака
Подпишитесь
Чем заняться в Новосибирске 1 июня — большая афиша для детей и взрослых
31 мая, 09:17
10 млн выиграла в лотерею блондинка-фотограф из Новосибирска
Вчера, 01:10
Вскрылись подробности о матери погибших в пожаре под Новосибирском детей
31 мая, 08:28
Певчие птички на месяц заблокировали автомобиль новосибирца
31 мая, 07:33
Новую школу за 2 млрд для 1100 детей построят в новосибирском микрорайоне Клюквенный
31 мая, 06:26
Пропали 300 тысяч: в Новосибирске мать сбежала с собранными на выпускной деньгами
31 мая, 05:59
"