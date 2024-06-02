Милого щенка аффенпинчера продают в Новосибирске за 140 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Щенка аффенпинчера решили продать в Новосибирске. Аффенпинчер — это порода маленьких собак, вырастающих максимально до 30 сантиметров в высоту. Такие животные имеют немецкие корни.
Малыш появился на свет 24 февраля. Как пишет владелец, у четвероногого стоячие ушки, а родители у него чемпионы. Хозяин животного отдает его за 140 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы составили фотоподборку самых дорогих котов и кошек. За некоторые из них просят миллионы рублей.