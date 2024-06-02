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Памятник снова на реставрации

Памятник Василию Теркину снова разрушили вандалы в Новосибирске

2 июня 2024, 03:40
Фото: мэрия Новосибирска
Памятник снова на реставрации
В Новосибирске в очередной раз был разрушен памятник Василию Теркину, о чем сообщается в ВК-группе «депутата Ивана Сидоренко».

Случилось все в Калининском районе в День защиты детей 1 июня. Неизвестные надругались над памятником Василию Теркину, который располагается в сквере на улице Свечникова.

Разломанный памятник увезли на ремонт. Новосибирцы выражают надежду, что виновные будут наказаны.

Стоит отметить, что знаменитого народного героя из поэмы Александра Твардовского уже реставрировали. Ранее над ним также поиздевались вандалы. Тогда бойцу сломали ноги. Памятник вернули на место только в мае.

Фото: Группа депутата Ивана Сидоренко
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Памятник#Вандалы
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