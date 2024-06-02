Памятник Василию Теркину снова разрушили вандалы в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Случилось все в Калининском районе в День защиты детей 1 июня. Неизвестные надругались над памятником Василию Теркину, который располагается в сквере на улице Свечникова.
Разломанный памятник увезли на ремонт. Новосибирцы выражают надежду, что виновные будут наказаны.
Стоит отметить, что знаменитого народного героя из поэмы Александра Твардовского уже реставрировали. Ранее над ним также поиздевались вандалы. Тогда бойцу сломали ноги. Памятник вернули на место только в мае.