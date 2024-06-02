Прятались в кустах: автомобиль расстреляли неизвестные на Первомайке в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Случилось все в Первомайском районе 31 мая. Автомобилист в ВК-группе «Моя Первомайка» написал, что в его машину стреляли. Произошло это тогда, когда он двигался по улице Героев Революции в направлении до Разъезда Иня.
Внезапно, около дома №17, в автомобиль выстрелили. Пуля попала в стекло передней пассажирской двери. Осколки посыпались в салон. Неизвестные стреляли со стороны кустов, а затем скрылись.
Водитель не пострадал. Теперь он ищет очевидцев данного инцидента для подробной информации, в том числе записи с камер.