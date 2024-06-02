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Updated Сегодня, 07:15

Машина получила повреждения

Прятались в кустах: автомобиль расстреляли неизвестные на Первомайке в Новосибирске

2 июня 2024, 06:13
Фото: 1MI
Машина получила повреждения

Автомобиль расстреляли неизвестные на Первомайке в Новосибирске

В одном из районов Новосибирска хулиганы произвели выстрел прямо в чужой автомобиль, о чем стало известно из соцсетей.

Случилось все в Первомайском районе 31 мая. Автомобилист в ВК-группе «Моя Первомайка» написал, что в его машину стреляли. Произошло это тогда, когда он двигался по улице Героев Революции в направлении до Разъезда Иня.

Внезапно, около дома №17, в автомобиль выстрелили. Пуля попала в стекло передней пассажирской двери. Осколки посыпались в салон. Неизвестные стреляли со стороны кустов, а затем скрылись.

Водитель не пострадал. Теперь он ищет очевидцев данного инцидента для подробной информации, в том числе записи с камер.

Фото: Моя Первомайка/ВК
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Автомобиль#Стрельба#Выстрелы
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