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Posted 2 июня, 08:50

Published 2 июня, 08:50

Modified 2 июня, 10:07

Updated 2 июня, 10:07

Машину едва не разобрали

Увезла на эвакуаторе: чужой автомобиль сдала на металлолом девушка в Новосибирске

2 июня 2024, 08:50
Фото: 1MI. Машину едва не разобрали

Чужой автомобиль сдала на металлолом девушка в Новосибирске

В Новосибирске молодая женщина решила сдать чужое авто в металлолом, о чем сообщили в ГУ МВД.

Инцидент произошел с 21-летней жительницей города. Она заметила припаркованный у дома на проспекте Карла Маркса автомобиль. Машина была в бесхозном состоянии. По неизвестным причинам, сибирячка решила избавиться от транспортного средства.

Она на эвакуаторе отбуксировала автомобиль в пункт металлоприема. Когда владелец заметил отсутствие автомобиля, то обратился в полицию. 22-летний мужчина написал заявление.

Угонщицу начали искать. Подозреваемую вычислить удалось. Известно, что ранее она не мелькала в сводках полиции. Машину вернули хозяину. Против девушки возбудили дело по факту кражи. Ей запретили выезжать из города на время расследования.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Кража#МВД
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