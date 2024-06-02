Увезла на эвакуаторе: чужой автомобиль сдала на металлолом девушка в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Инцидент произошел с 21-летней жительницей города. Она заметила припаркованный у дома на проспекте Карла Маркса автомобиль. Машина была в бесхозном состоянии. По неизвестным причинам, сибирячка решила избавиться от транспортного средства.
Она на эвакуаторе отбуксировала автомобиль в пункт металлоприема. Когда владелец заметил отсутствие автомобиля, то обратился в полицию. 22-летний мужчина написал заявление.
Угонщицу начали искать. Подозреваемую вычислить удалось. Известно, что ранее она не мелькала в сводках полиции. Машину вернули хозяину. Против девушки возбудили дело по факту кражи. Ей запретили выезжать из города на время расследования.