Автомобилист задним ходом снес девочку и скрылся с места ДТП в Новосибирске

Все произошло вечером 2 июня на улице Ключ-Камышенское Плато в Новосибирске. По двору ехал водитель и внезапно, задним ходом, сбил 11-летнюю девочку. С места ДТП автомобилист скрылся, не оказав никакой помощи пешеходу. Сейчас устанавливается его личность.