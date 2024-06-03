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Posted Сегодня, 02:48

Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

Девочка пострадала

Автомобилист задним ходом снес девочку и скрылся с места ДТП в Новосибирске

3 июня 2024, 02:48
Фото: ГАИ
Девочка пострадала

Сбившего ребенка и сбежавшего с места ДТП водителя ищут в Новосибирске

В Новосибирске в ДТП пострадала школьница, подробности сообщила Госавтоинспекция.

Все произошло вечером 2 июня на улице Ключ-Камышенское Плато в Новосибирске. По двору ехал водитель и внезапно, задним ходом, сбил 11-летнюю девочку. С места ДТП автомобилист скрылся, не оказав никакой помощи пешеходу. Сейчас устанавливается его личность.

Пострадавшую родители отвезли в больницу. Какие именно она получила травмы, неизвестно.

Напомним, ранее в День защиты детей сбили ребенка на самокате. Школьника доставили в больницу.

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