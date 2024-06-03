Автомобилист задним ходом снес девочку и скрылся с места ДТП в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 02:50
Updated Сегодня, 02:50
Все произошло вечером 2 июня на улице Ключ-Камышенское Плато в Новосибирске. По двору ехал водитель и внезапно, задним ходом, сбил 11-летнюю девочку. С места ДТП автомобилист скрылся, не оказав никакой помощи пешеходу. Сейчас устанавливается его личность.
Пострадавшую родители отвезли в больницу. Какие именно она получила травмы, неизвестно.
Напомним, ранее в День защиты детей сбили ребенка на самокате. Школьника доставили в больницу.