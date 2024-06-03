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Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Что известно к этому часу о масштабном пожаре на складе в Новосибирске

Что известно к этому часу о масштабном пожаре на складе в Новосибирске

3 июня 2024, 05:21
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Пожар, охвативший здание на улице Оловозаводская, 47 в Кировском районе, удалось локализовать, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В 11:35 пожар был локализован на площади 2,45 тысячи кв. метров.

«Часть складских помещений удалось отстоять, на место следует пожарный поезд», — уточнили в пресс-службе ведомства.

До прибытия пожарных офисы и складские помещения покинули 34 человек. Пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли дроны.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Напомним, огонь разгорелся в районе 10 часов утра. Пламя быстро захватило почти всё здание. Ряд конструкций обрушился. Осложняющим фактором при тушении пожара стали горячие материалы на первом этаже здания.

Масштабный пожар полыхает в Новосибирске — горит склад с горючими материалами
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