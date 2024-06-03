Что известно к этому часу о масштабном пожаре на складе в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
В 11:35 пожар был локализован на площади 2,45 тысячи кв. метров.
«Часть складских помещений удалось отстоять, на место следует пожарный поезд», — уточнили в пресс-службе ведомства.
До прибытия пожарных офисы и складские помещения покинули 34 человек. Пострадавших нет.
К тушению пожара привлекли дроны.
Напомним, огонь разгорелся в районе 10 часов утра. Пламя быстро захватило почти всё здание. Ряд конструкций обрушился. Осложняющим фактором при тушении пожара стали горячие материалы на первом этаже здания.