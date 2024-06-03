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Updated Сегодня, 02:05

Дождливо будет в июне

Дождь прольет весь июнь в Новосибирске — прогноз на начало лета 2024

3 июня 2024, 02:00
Фото: atas.info
Дождливо будет в июне

Девятидневный дождь прольет в Новосибирске в начале июня

В Новосибирске начало летом окажется дождливым, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Июнь в 2024 году не порадует новосибирцев жарой. Кроме того, будет больше пасмурных дней, чем ясных. Так, дождь на первой неделе ожидается 4, 6, 7, 8, 9 числа, на второй неделе 10, 12, 14, 15, 16, на третьей 17, 18, 20, 22, на четвертой 24, 25, 27, 28, 29, 30. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода». В среднем, температура воздуха будет колебаться от +16 до +24 на протяжении всего месяца.

На неделе с 3 по 9 июня в Новосибирске будет идти сильный дождь. Ясными будут только 3 и 5 число. Самым холодным днем станет 4 июня, когда похолодает до +13 днем. Ночью по прохладе лидирует 5 июня: похолодает до +5. Самым жарким днем в июне станет 13 число, когда столбик термометра покажет +26. Такие данные приводит сайт Gismeteo.

А вот Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждает новосибирцев о ночных заморозках в ближайшие дни. Так, похолодать может до -1, в некоторых районах области.

Напомним, днем ранее в Новосибирске заметили смерч. Он пронесся по трассе и напугал жителей.

Смерч пронесся в Новосибирской области — пугающее видео
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Лето#Жара#Дождь#Июнь
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