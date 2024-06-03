Дождь прольет весь июнь в Новосибирске — прогноз на начало лета 2024

Июнь в 2024 году не порадует новосибирцев жарой. Кроме того, будет больше пасмурных дней, чем ясных. Так, дождь на первой неделе ожидается 4, 6, 7, 8, 9 числа, на второй неделе 10, 12, 14, 15, 16, на третьей 17, 18, 20, 22, на четвертой 24, 25, 27, 28, 29, 30. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода». В среднем, температура воздуха будет колебаться от +16 до +24 на протяжении всего месяца.