Дожди и прохлада: синоптики озвучили прогноз на лето-2024 в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Наступившее лето не обрадует жарой новосибирцев. Температура в первой декаде июня ожидается на 1-3 градуса ниже нормы. Затем столбик термометра постепенно будет подниматься и к началу июля температура достигнет нормативных значений. Но весь второй месяц лета будут идти дожди.
«Несмотря на то, что июль считается пиком лета, за последние 30 лет этот месяц стал несколько прохладнее. А вот август, мы полагаем, будет на два градуса выше средних значений и осадки в пределах нормы», — сообщила Анна Лапчик.
По словам Лапчик, конец мая в Западной Сибири в этом году стал одним из самых холодных в истории наблюдений. И у синоптиков этому есть объяснение.
Ранее дачники пожаловались на гибель посевов из-за майских заморозков. Аграрии в нескольких районах области рассказали о серьезном ущербе, который холод нанес посадкам картофеля и подсолнечника. В свою очередь, региональный Минсельхоз не исключает введения режима ЧС из-за обильных майских дождей, которые вызвали переувлажнение поля.