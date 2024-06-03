Дожди и прохлада: синоптики озвучили прогноз на лето-2024 в Новосибирской области

Наступившее лето не обрадует жарой новосибирцев. Температура в первой декаде июня ожидается на 1-3 градуса ниже нормы. Затем столбик термометра постепенно будет подниматься и к началу июля температура достигнет нормативных значений. Но весь второй месяц лета будут идти дожди.