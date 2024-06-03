Глава департамента потребительского рынка задержан в Новосибирске

По информации источников, знакомых с ситуацией, к Виталию Витухину возникли вопросы, касающиеся его возможного участия в коррупционных схемах. После задержания силовики обыскали кабинет чиновника и его жилище. Меру пресечения задержанному суд пока не избрал.