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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Глава департамента потребительского рынка задержан в Новосибирске

Глава департамента потребительского рынка задержан в Новосибирске

3 июня 2024, 06:36
Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске силовики задержали руководителя городского департамента потребительского рынка Виталия Витухина, ранее чиновник заявлял о скором увольнении из мэрии.

В Новосибирске в понедельник, 3 июня, силовики задержали главу департамента потребительского рынка города Виталия Витухина. Напомним, в мае нынешнего года после появления в кресле нового градоначальника Максима Кудрявцева, Витухин поспешил сообщить о своем грядущем увольнении по собственному желанию.

По информации источников, знакомых с ситуацией, к Виталию Витухину возникли вопросы, касающиеся его возможного участия в коррупционных схемах. После задержания силовики обыскали кабинет чиновника и его жилище. Меру пресечения задержанному суд пока не избрал.

5 июня должно было стать последним рабочим днем Виталия Витухина в кресле главы департамента.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мэрия#Коррупция#Департамент потребительского рынка#Виталий Витухин
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