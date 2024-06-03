Глава департамента потребительского рынка задержан в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Новосибирске в понедельник, 3 июня, силовики задержали главу департамента потребительского рынка города Виталия Витухина. Напомним, в мае нынешнего года после появления в кресле нового градоначальника Максима Кудрявцева, Витухин поспешил сообщить о своем грядущем увольнении по собственному желанию.
По информации источников, знакомых с ситуацией, к Виталию Витухину возникли вопросы, касающиеся его возможного участия в коррупционных схемах. После задержания силовики обыскали кабинет чиновника и его жилище. Меру пресечения задержанному суд пока не избрал.
5 июня должно было стать последним рабочим днем Виталия Витухина в кресле главы департамента.