Губернатор дал ответ на обращение о запрете абортов в Новосибирской области

Между тем, Atas.info подвел итоги опроса, запущенного среди читателей портала. Мы спросили, стоит ли для повышения рождаемости в Новосибирской области запретить аборты? Голоса распределились следующим образом. 77% высказались против введение абортов. 25% — за. Из них 7% считают, что у права есть даже у нерожденного ребенка. 16% — что аборты нужно разрешать лишь в экстренных случаях. К ним относятся изнасилование, юный возраст, одинокая мать.