Губернатор дал ответ на обращение о запрете абортов в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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В ответном документе, который есть в распоряжении редакции, сказано, что права в РФ имеет только родившийся человек.
«В соответствии с ч. 2 ст. 17 Конституции РФ основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Таким образом, субъектом права в Российской Федерации может являться только родившийся человек», — говорится в ответе за подписью губернатора Новосибирской области.
Ужесточение мер может спровоцировать рост женской смертности и случаев применения насилия к рожденным против воли, нежеланным детям. В правительстве также уверены, что запрет абортов приведет к увеличению количества оставленных детей.
Губернатор напомнил, что в регионе действует программа, направленная на повышение рождаемости на 2023–2025 годы, а также соответствующее постановление до 2030 года. Благодаря принимаемым мерам удается достигать поставленных показателей. Так, в 2023 году в Новосибирской области родились 26 022 детей при 25 539 запланированных.
Между тем, Atas.info подвел итоги опроса, запущенного среди читателей портала. Мы спросили, стоит ли для повышения рождаемости в Новосибирской области запретить аборты? Голоса распределились следующим образом. 77% высказались против введение абортов. 25% — за. Из них 7% считают, что у права есть даже у нерожденного ребенка. 16% — что аборты нужно разрешать лишь в экстренных случаях. К ним относятся изнасилование, юный возраст, одинокая мать.