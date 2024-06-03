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Губернатор дал ответ на обращение о запрете абортов в Новосибирской области

Губернатор дал ответ на обращение о запрете абортов в Новосибирской области

3 июня 2024, 04:11
Фото: 1MI
Новосибирский координационный совет обратился к губернатору Андрею Травникову с рядом предложений по повышению рождаемости в регионе. Один из пунктов включал запрет абортов. Глава региона ответил на обращение.

В ответном документе, который есть в распоряжении редакции, сказано, что права в РФ имеет только родившийся человек.

«В соответствии с ч. 2 ст. 17 Конституции РФ основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Таким образом, субъектом права в Российской Федерации может являться только родившийся человек», — говорится в ответе за подписью губернатора Новосибирской области.

Ужесточение мер может спровоцировать рост женской смертности и случаев применения насилия к рожденным против воли, нежеланным детям. В правительстве также уверены, что запрет абортов приведет к увеличению количества оставленных детей.

Губернатор напомнил, что в регионе действует программа, направленная на повышение рождаемости на 2023–2025 годы, а также соответствующее постановление до 2030 года. Благодаря принимаемым мерам удается достигать поставленных показателей. Так, в 2023 году в Новосибирской области родились 26 022 детей при 25 539 запланированных.

Общественники требуют у губернатора запретить аборты в регионе
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Между тем, Atas.info подвел итоги опроса, запущенного среди читателей портала. Мы спросили, стоит ли для повышения рождаемости в Новосибирской области запретить аборты? Голоса распределились следующим образом. 77% высказались против введение абортов. 25% — за. Из них 7% считают, что у права есть даже у нерожденного ребенка. 16% — что аборты нужно разрешать лишь в экстренных случаях. К ним относятся изнасилование, юный возраст, одинокая мать.

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