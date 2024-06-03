Хорошо быть кисою: эксперты рассказали, что такое фурри и опасны ли они

Фурри-сообщество является лишь одной из многих субкультур, где люди ищут себя и своё место в обществе. Важно понимать разницу между безобидным увлечением и возможными проблемами с социальной адаптацией. Фурри — это способ самовыражения для многих людей. Важно не доводить ситуацию до крайностей и поддерживать здоровый диалог с молодежью, чтобы помочь им находить баланс между игрой и реальностью.