Хорошо быть кисою: эксперты рассказали, что такое фурри и опасны ли они

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:20
Фурри в России стали объектом внимания благодаря детскому омбудсмену Татарстана Ирине Волынец, которая заявила о необходимости бороться с этим явлением. Некоторые родители считают, что «звериные» увлечения детей безопасны и способствуют социализации, однако специалисты предлагают более глубокий анализ, пишут «Новые известия».
По словам клинического психолога Виктории Владимировой, не все, кто носит костюмы животных, являются фурри. Некоторые из них — териантропы, которые подражают животным движениям, такие как квадробика или хоббихорсинг, который связан с бегом с игрушечной головой лошади.
Фурри-фэндом зародился в США в 80-х годах среди взрослых поклонников научной фантастики и комиксов с антропоморфными животными. Существуют различные направления фэндома: от детского контента до взрослого с сексуализированным подтекстом.
Ольга Олифер, главный внештатный психолог Дальневосточного федерального округа, подчеркивает, что ассоциирование с животными не ново для человечества. Это можно видеть в сказках и мифах. Опасность возникает, если ребенок полностью отождествляет себя с животным, игнорируя социальные нормы.
Если родитель замечает, что ребенок настолько погружается в игру, что это начинает мешать его учебе и повседневной жизни, стоит задуматься и обратиться к специалисту. Например, если ребенок дома ходит как котик, ест на полу из миски и мяукает вместо речи, это повод для беспокойства.
Существует понятие видовой дисфории, когда человек ощущает несоответствие между своим внутренним образом и внешним видом. Также есть гендерная дисфория, связанная с поиском половой идентичности. Виктория Владимирова отмечает, что такие состояния требуют внимания специалистов.
Ольга Олифер советует родителям не отвергать увлечение ребенка, а обсуждать с ним, какие сильные стороны могут быть у выбранного животного. Это поможет ребенку осознать свои качества и понять роль животных в истории и мифологии.
Анна Дмитрова утверждает, что фурри — это временное явление, несущее в себе обычное желание подростков выделиться. Запрещать это на законодательном уровне нет необходимости. Важно помнить, что любые общества и культуры могут иметь своих дискредитирующих представителей, но это не повод для запрета.
Фурри-сообщество является лишь одной из многих субкультур, где люди ищут себя и своё место в обществе. Важно понимать разницу между безобидным увлечением и возможными проблемами с социальной адаптацией. Фурри — это способ самовыражения для многих людей. Важно не доводить ситуацию до крайностей и поддерживать здоровый диалог с молодежью, чтобы помочь им находить баланс между игрой и реальностью.
Нельзя допускать перегибов, и тогда и общество будет здоровым, и молодое поколение будет понимать, когда играть, а когда все же нужно снять маску котика, подытожила психолог. Вместо запретов необходимо стремиться к диалогу и пониманию.