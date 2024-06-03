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Инвалида нашли мертвым после тушения пожара в Новосибирске

Инвалида нашли мертвым после тушения пожара в Новосибирске

3 июня 2024, 09:19
Фото: 1MI
2 июня в квартире на улице Березовой в Первомайском районе произошел пожар. Когда возгорание потушили, спасатели обнаружили мертвого мужчину, погибшим оказался 51-летний мужчина с первой группы инвалидности, рассказали в мэрии Новосибирска.

В течение недели, с 27 мая по 2 июня, в Новосибирске при пожарах погибли четыре человека.

В разгар ночи 3 июня в квартире на улице Ученической в Первомайском районе загорелся диван. После ликвидации возгорания на нем обнаружили мертвого хозяина.

Еще два человека без признаков жизни обнаружили 27 мая во время пожара в частном секторе на улице Ленинградская в Октябрьском районе. Их личности устанавливают. Помимо четырех погибших два человека пострадали.

Всего за минувшую неделю в Новосибирске случились 39 пожаров. В 17 случаях горела трава и мусор. 14 пожаров случились в жилых зданиях. В многоквартирных домах произошли восемь пожаров, три — в частных домах, два пожара вспыхнули в хозяйственных постройках, еще один пожар тушили в садоводстве.

Новосибирцам напомнили о необходимости быть осторожными при обращении с огнем и курении. Также источником повышенной опасности выступают электроприборы.

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3 июня в Кировском районе вспыхнуло двухэтажное административно-складское помещение. Огонь захватил более 2,5 тысячи метров. К тушению привлекли пожарный поезд и дроны.

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