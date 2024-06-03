Инвалида нашли мертвым после тушения пожара в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В течение недели, с 27 мая по 2 июня, в Новосибирске при пожарах погибли четыре человека.
В разгар ночи 3 июня в квартире на улице Ученической в Первомайском районе загорелся диван. После ликвидации возгорания на нем обнаружили мертвого хозяина.
Еще два человека без признаков жизни обнаружили 27 мая во время пожара в частном секторе на улице Ленинградская в Октябрьском районе. Их личности устанавливают. Помимо четырех погибших два человека пострадали.
Всего за минувшую неделю в Новосибирске случились 39 пожаров. В 17 случаях горела трава и мусор. 14 пожаров случились в жилых зданиях. В многоквартирных домах произошли восемь пожаров, три — в частных домах, два пожара вспыхнули в хозяйственных постройках, еще один пожар тушили в садоводстве.
Новосибирцам напомнили о необходимости быть осторожными при обращении с огнем и курении. Также источником повышенной опасности выступают электроприборы.
3 июня в Кировском районе вспыхнуло двухэтажное административно-складское помещение. Огонь захватил более 2,5 тысячи метров. К тушению привлекли пожарный поезд и дроны.