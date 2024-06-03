Инвалида нашли мертвым после тушения пожара в Новосибирске

Всего за минувшую неделю в Новосибирске случились 39 пожаров. В 17 случаях горела трава и мусор. 14 пожаров случились в жилых зданиях. В многоквартирных домах произошли восемь пожаров, три — в частных домах, два пожара вспыхнули в хозяйственных постройках, еще один пожар тушили в садоводстве.