atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Испортил ли воздух пожар на складе в Новосибирске, выяснил Роспотребнадзор

Испортил ли воздух пожар на складе в Новосибирске, выяснил Роспотребнадзор

3 июня 2024, 07:38
Фото: управление МЧС по Новосибирской области
В Новосибирске после пожара на складе на Оловозаводской улице вблизи жилья проверили чистоту воздуха, следует из сообщения регионального управления Роспотребнадзора.

В атмосферном воздухе Новосибирска после сильного пожара на складе на Оловозаводской улице опасной концентрации вредных веществ не обнаружено. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы воздуха недалеко от ближайших жилых домов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прежде всего эксперты искали следы взвешенных веществ и частиц, сажи, угарного и углекислого газа, формальдегида фенола и других веществ, способных нанести вред живому организму.

Пробы были отобраны в 18-м Бронном переулке, на Тюменской улице, в дачном обществе «Мичурина-2» и в окрестностях жилого комплекса «Черемушки», в том числе и на уровне девятого этажа. Метеоусловия в понедельник, 3 июня, не способствовали попаданию дыма от горящего склада на территорию жилой застройки.

Читайте также:
Что известно к этому часу о масштабном пожаре на складе в НовосибирскеГлава департамента потребительского рынка задержан в НовосибирЗадержан директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Роспотребнадзор#Оловозаводская улица
Подпишитесь
Новый вид кровососущих мух испугал жителей Новосибирской области
Сегодня, 04:39
Раскрыты подробности уголовного дела главы Корпорации развития Новосибирской области
Сегодня, 07:45
Мощные магнитные бури обрушатся на Новосибирскую область 3 и 4 июня
Сегодня, 07:10
Губернатор дал ответ на обращение о запрете абортов в Новосибирской области
Сегодня, 04:11
Свадебный бум ждут в ЗАГСах Новосибирска в эти даты летом 2024
1 июня, 07:39
"