Испортил ли воздух пожар на складе в Новосибирске, выяснил Роспотребнадзор

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В атмосферном воздухе Новосибирска после сильного пожара на складе на Оловозаводской улице опасной концентрации вредных веществ не обнаружено. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы воздуха недалеко от ближайших жилых домов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прежде всего эксперты искали следы взвешенных веществ и частиц, сажи, угарного и углекислого газа, формальдегида фенола и других веществ, способных нанести вред живому организму.
Пробы были отобраны в 18-м Бронном переулке, на Тюменской улице, в дачном обществе «Мичурина-2» и в окрестностях жилого комплекса «Черемушки», в том числе и на уровне девятого этажа. Метеоусловия в понедельник, 3 июня, не способствовали попаданию дыма от горящего склада на территорию жилой застройки.