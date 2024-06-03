Испортил ли воздух пожар на складе в Новосибирске, выяснил Роспотребнадзор

Пробы были отобраны в 18-м Бронном переулке, на Тюменской улице, в дачном обществе «Мичурина-2» и в окрестностях жилого комплекса «Черемушки», в том числе и на уровне девятого этажа. Метеоусловия в понедельник, 3 июня, не способствовали попаданию дыма от горящего склада на территорию жилой застройки.