Исторические фонтаны снесли в микрорайоне Расточка в Новосибирске

В августе 2023 года администрация Кировского района сообщала, что, якобы, существуют обращения от местных жителей с просьбами демонтировать фонтанов. Редакция отправила запрос в мэрию с просьбой пояснить, кто уничтожил чаши водных каскадов, по какой причине, и что планируется сделать на их месте.