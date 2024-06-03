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Даже в заброшенном состоянии чаши фонтанов служили украшением Расточки

Исторические фонтаны снесли в микрорайоне Расточка в Новосибирске

3 июня 2024, 06:00
Фото: Лидия Королева/Артем Шершнев / atas.info
Даже в заброшенном состоянии чаши фонтанов служили украшением Расточки
Два фонтана, построенные в первые послевоенные годы в заводском соцгороде, больше не существуют, сообщила краевед Лидия Королева.

Чаши фонтанов в двух симметричных дворах вдоль улицы Мира в Кировском районе Новосибирска больше не существуют. Водные каскады, спроектированные как часть соцгородка завода «Тяжстанкогидропресс» архитектором В. Майковым (увы, история не сохранила его имени), служили украшением района, который горожане привыкли называть Расточка.

«Две недели назад были живы и даже в порядке, без мусорных куч. И всë», — сообщила краевед и экскурсовод Лидия Королева.
Вместо чаши фонтана - просто года обломковВместо чаши фонтана - просто года обломков
Так фонтаны выглядели осенью 2023 годаТак фонтаны выглядели осенью 2023 года
Так фонтаны выглядели осенью 2023 годаТак фонтаны выглядели осенью 2023 года
Вместо чаши фонтана - просто года обломков
Фото: Лидия Королева

На обломки фонтанов она наткнулась во время проведения экскурсии по Расточке, которая по праву считается одним из самых интересных и фактурных мест Новосибирска.

Фонтаны давно не работали, но придавали дворам неповторимый шарм.

В августе 2023 года администрация Кировского района сообщала, что, якобы, существуют обращения от местных жителей с просьбами демонтировать фонтанов. Редакция отправила запрос в мэрию с просьбой пояснить, кто уничтожил чаши водных каскадов, по какой причине, и что планируется сделать на их месте.

Красота сквозь паутину времени — фоторепортаж из легендарной Расточки
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#Артем Шершнев#Новосибирск#История#Архитектура#Снос#Фонтаны#Расточка
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