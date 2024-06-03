Исторические фонтаны снесли в микрорайоне Расточка в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Чаши фонтанов в двух симметричных дворах вдоль улицы Мира в Кировском районе Новосибирска больше не существуют. Водные каскады, спроектированные как часть соцгородка завода «Тяжстанкогидропресс» архитектором В. Майковым (увы, история не сохранила его имени), служили украшением района, который горожане привыкли называть Расточка.
«Две недели назад были живы и даже в порядке, без мусорных куч. И всë», — сообщила краевед и экскурсовод Лидия Королева.
На обломки фонтанов она наткнулась во время проведения экскурсии по Расточке, которая по праву считается одним из самых интересных и фактурных мест Новосибирска.
Фонтаны давно не работали, но придавали дворам неповторимый шарм.
В августе 2023 года администрация Кировского района сообщала, что, якобы, существуют обращения от местных жителей с просьбами демонтировать фонтанов. Редакция отправила запрос в мэрию с просьбой пояснить, кто уничтожил чаши водных каскадов, по какой причине, и что планируется сделать на их месте.