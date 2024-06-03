Когда придет жара в Новосибирскую область — точный прогноз на лето 2024

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Ученые из Европы провели исследование и установили, что лето 2023 года оказалось наиболее жарким за последние 2 000 лет. В то же время, в прошлом также были отмечены периоды с аномально высокими температурами. Так, в конце античной эры (245 и 282 годы) и в средние века (986 и 1061 годы) средняя температура превышала обычные значения на 0,7 и 0,88 градуса Цельсия соответственно. Теплыми были также лета 536 и 627, 1601 и 1642 годов, когда разница в температуре составляла от 1,2 до 1,86 градусов.
Самым жарким летом в 21-м веке стало лето 2023 года. Климатические рекорды начал бить июнь. В этот месяц синоптики зафиксировали +40,1 градус. До этого такой рекорд был только в 1961 году: тогда столбик термометра показывал +34,8.
По первоначальным прогнозам метеорологов, грядущее лето будет еще более жарким в России. Это связано с явлением Эль-Ниньо. Это явление происходит, когда на экваторе Тихого океана температура становится выше обычной, что влияет на климат в разных частях Земли. Однако до Новосибирска это воздействие не дойдет, так как регион находится далеко от этой части океана. По текущим погодным прогнозам, в июне средняя температура будет колебаться от +20 до +24 градусов.
«Яндекс. Погода»: июнь станет дождливым месяцем года. Теплее станет во второй декаде месяца, когда столбик термометра покажет +22…+24 днем и +8…+15 ночью. К концу месяца немного похолодает до +15 и +18. Дожди будут идти 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30 числа. Вот такой не утешающий прогноз для сибиряков.
Gismeteo: теплая неделя ожидается с 10 июня. Воздух станет теплее до +22…+24. В среднем, такая температура продержится до конца месяца. Однако дожди никто не отменял, в том числе на первой неделе июля.
World-weather: сайт дает самый утешающий прогноз погоды. Жара ожидается с 14 по 17 июня. В эти дни будет +29 градусов тепла. С 19 числа в регионе тоже станет тепло: до +24 днем. В ночное время станет теплее в пределах +15…+18. При этом дожди ожидаются только 4 и 7 июня.
Начало лета совсем не порадует новосибирцев жарой. Начальник Гидрометцентра НСО Анна Лапчик сообщила, что температура в первой декаде июня окажется на 1-3 градус ниже нормы. Конечно, потом столбик термометра будет подниматься и к июлю температура «устаканится», однако весь второй месяц лета тоже прольют дожди. Июль должен быть самым жарким месяцем, однако в 2024 году картина совершенно другая: будет прохладно, как не было последние 30 лет. А вот август сибиряков порадует. Там температура станет на 2 градуса выше средних значений.