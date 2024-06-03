Когда придет жара в Новосибирскую область — точный прогноз на лето 2024

Ученые из Европы провели исследование и установили, что лето 2023 года оказалось наиболее жарким за последние 2 000 лет. В то же время, в прошлом также были отмечены периоды с аномально высокими температурами. Так, в конце античной эры (245 и 282 годы) и в средние века (986 и 1061 годы) средняя температура превышала обычные значения на 0,7 и 0,88 градуса Цельсия соответственно. Теплыми были также лета 536 и 627, 1601 и 1642 годов, когда разница в температуре составляла от 1,2 до 1,86 градусов.