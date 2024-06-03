Красота неземная: мощные вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
По словам фотографа, две вспышки С3,7 и М2.0 произошли 2 июня. По предварительным выводам, одна из них летит в сторону Земли и может спровоцировать полярное сияние. Поляков рассказал Atas.info, что событие может произойти уже 4 июня.
«Пока непонятно, в какую сторону был выброс. Идут дебаты по поводу того, в нашу сторону был выброс, или это приборы зафиксировали выброс от вспышки в противоположную от Земли сторону», — говорит Алексей Поляков.
По словам фотографа, нужно подождать.