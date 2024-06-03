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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Красота неземная: мощные вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф

Красота неземная: мощные вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф

3 июня 2024, 06:43
Фото: Алексей Поляков / vk.com/nsk360
Магнитные бури продолжают испытывать жителей Земли, их провоцируют вспышки на Солнце. Новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось заснять эффектное явление.

По словам фотографа, две вспышки С3,7 и М2.0 произошли 2 июня. По предварительным выводам, одна из них летит в сторону Земли и может спровоцировать полярное сияние. Поляков рассказал Atas.info, что событие может произойти уже 4 июня.

«Пока непонятно, в какую сторону был выброс. Идут дебаты по поводу того, в нашу сторону был выброс, или это приборы зафиксировали выброс от вспышки в противоположную от Земли сторону», — говорит Алексей Поляков.

По словам фотографа, нужно подождать.

Фото: Алексей Поляков / vk.com/nsk360
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#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск#Фотография#Магнитные бури#Солнце#Вспышка
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