Магнитные бури в июне 2024 — пугающий прогноз для метеозависимых

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 09:27
Солнце является мощным источником электромагнитного излучения. Оно периодически испускает вспышки, которые приводят к выбросам солнечного ветра, или, по-научному, корональным выбросам массы. Когда такой выброс взаимодействует с космической средой, это вызывает геомагнитные бури. Эти бури временно изменяют токи, плазму и магнитные поля земной магнитосферы. Если корональный выброс происходит в то время, когда магнитные поля Земли и Солнца связаны, то возникает более сильная магнитная буря. Именно вспышки на Солнце вызывают на Земле магнитные бури. Предполагается, что они способны вывести из строя даже электроприборы.
Первая магнитная буря, которую могут почувствовать метеозависимые, начнется в ночь с 4 на 5 июня. Об этом свидетельствуют данные сайта Ru-meteo. Всего сильных магнитных бурь в летний месяц ожидается четыре. Они выпадают на 5, 23, 24 и 25 июня. Вспышки на Солнце достигнут 5 баллов, которые характеризуются как умеренные. В период с 8 по 12 июня они достигнут 3-4 баллов, а это значит, что их могут почувствовать метеозависимые люди.
Домыслы о том, что вспышки на Солнце влияют на самочувствие человека, для многих кажутся сомнительными, а иногда наоборот — объясняют плохое самочувствие человека. У чувствительных людей начинает болеть голова, появляется упадок сил, апатия и обостряются хронические болезни. В такие дни рекомендуется не заниматься сложными делами, перетруждаться, не пить алкоголь и не курить. Лучше всего выделить время на отдых: например, уехать на природу, почитать книгу и максимально расслабиться.
Сильные возмущения магнитного поля Земли в первую очередь оказывают влияние на космические аппараты. Космонавтам, находящимся на орбите во время солнечных вспышек, запрещается выходить в открытый космос из-за повышенной радиации.
На Земле магнитные бури вызывают проблемы с радиосвязью и спутниковой навигацией. Более того, сильные колебания магнитосферы могут отразиться на работе электропередач и электроприборов — даже если они не подключены к сети. Обычно эти неполадки не имеют долгосрочных последствий, однако есть ученые, которые полагают, что достаточно сильная буря может вызвать даже «интернет-апокалипсис».