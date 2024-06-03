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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 09:27

Несколько магнитных бурь будет в июне

Магнитные бури в июне 2024 — пугающий прогноз для метеозависимых

3 июня 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney
Несколько магнитных бурь будет в июне
В июне 2024 в России, в том числе и в Новосибирске, ожидается серия магнитных бурь: рассказываем, что такое геомагнитные возмущения и почему страдают метеозависимые люди.

Магнитные бури — это

Солнце является мощным источником электромагнитного излучения. Оно периодически испускает вспышки, которые приводят к выбросам солнечного ветра, или, по-научному, корональным выбросам массы. Когда такой выброс взаимодействует с космической средой, это вызывает геомагнитные бури. Эти бури временно изменяют токи, плазму и магнитные поля земной магнитосферы. Если корональный выброс происходит в то время, когда магнитные поля Земли и Солнца связаны, то возникает более сильная магнитная буря. Именно вспышки на Солнце вызывают на Земле магнитные бури. Предполагается, что они способны вывести из строя даже электроприборы.

Серия магнитных бурь будет в НовосибирскеСерия магнитных бурь будет в Новосибирске
Серия магнитных бурь будет в Новосибирске
Фото: Изображение Midjourney

Магнитные бури в июне 2024

Первая магнитная буря, которую могут почувствовать метеозависимые, начнется в ночь с 4 на 5 июня. Об этом свидетельствуют данные сайта Ru-meteo. Всего сильных магнитных бурь в летний месяц ожидается четыре. Они выпадают на 5, 23, 24 и 25 июня. Вспышки на Солнце достигнут 5 баллов, которые характеризуются как умеренные. В период с 8 по 12 июня они достигнут 3-4 баллов, а это значит, что их могут почувствовать метеозависимые люди.

 

Как влияют магнитные бури на метеозависимых

Домыслы о том, что вспышки на Солнце влияют на самочувствие человека, для многих кажутся сомнительными, а иногда наоборот — объясняют плохое самочувствие человека. У чувствительных людей начинает болеть голова, появляется упадок сил, апатия и обостряются хронические болезни. В такие дни рекомендуется не заниматься сложными делами, перетруждаться, не пить алкоголь и не курить. Лучше всего выделить время на отдых: например, уехать на природу, почитать книгу и максимально расслабиться.

От бурь страдают людиОт бурь страдают люди
От бурь страдают люди
Фото: Изображение Midjourney

Воздействие магнитных бурь на технические устройства

Сильные возмущения магнитного поля Земли в первую очередь оказывают влияние на космические аппараты. Космонавтам, находящимся на орбите во время солнечных вспышек, запрещается выходить в открытый космос из-за повышенной радиации.

На Земле магнитные бури вызывают проблемы с радиосвязью и спутниковой навигацией. Более того, сильные колебания магнитосферы могут отразиться на работе электропередач и электроприборов — даже если они не подключены к сети. Обычно эти неполадки не имеют долгосрочных последствий, однако есть ученые, которые полагают, что достаточно сильная буря может вызвать даже «интернет-апокалипсис».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Магнитные бури#Метеозависимые#Солнце#Магнитосфера#Все материалы авторов#Солнечная активность#Вспышки на Солнце
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