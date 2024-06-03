Магнитные бури в июне 2024 — пугающий прогноз для метеозависимых

Первая магнитная буря, которую могут почувствовать метеозависимые, начнется в ночь с 4 на 5 июня. Об этом свидетельствуют данные сайта Ru-meteo. Всего сильных магнитных бурь в летний месяц ожидается четыре. Они выпадают на 5, 23, 24 и 25 июня. Вспышки на Солнце достигнут 5 баллов, которые характеризуются как умеренные. В период с 8 по 12 июня они достигнут 3-4 баллов, а это значит, что их могут почувствовать метеозависимые люди.