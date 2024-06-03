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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Ребенок промчался на самокате по магистрали в Новосибирске и попал на видео

Маленький мальчик промчался на самокате по оживленной магистрали в Новосибирске

3 июня 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney

Ребенок промчался на самокате по магистрали в Новосибирске и попал на видео

В разгар дня 3 июня по Ипподромской улице промчался мальчик, он ехал на самокате в потоке быстро идущих машин. Инцидент снял на видео очевидец.

На произошедшее отреагировали в городской Госавтоинспекции, попросив новосибирцев следить за своими детьми.

Также горожанам напомнили, что дети до 7 лет должны кататься на самокатах только под присмотров взрослых.

Водителям самокатов от 7 до 14 лет можно кататься только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На выходных, 2 июня, водитель двигался задним ходом и сбил школьницу. После этого водитель скрылся с места, сейчас его пытаются найти.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#Дети#ПДД#Самокат#Госавтоинспекция#Ипподромская магистраль
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