Маленький мальчик промчался на самокате по оживленной магистрали в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
На произошедшее отреагировали в городской Госавтоинспекции, попросив новосибирцев следить за своими детьми.
Также горожанам напомнили, что дети до 7 лет должны кататься на самокатах только под присмотров взрослых.
Водителям самокатов от 7 до 14 лет можно кататься только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам.
На выходных, 2 июня, водитель двигался задним ходом и сбил школьницу. После этого водитель скрылся с места, сейчас его пытаются найти.