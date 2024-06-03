Масштабный пожар полыхает в Новосибирске — горит склад с горючими материалами

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Пожар начался около 10 часов. В процессе тушения ранг сложности повысили до третьего. Из здания валит густой черный дым, рухнули конструкции, огонь охватил всё здание.
Пожар осложнен тем, что на первом этаже находятся горюче-смазочные материалы. Ввиду сложности ситуации, спасатели развернули штаб, к тушению привлечены дополнительные ресурсы. Улицу Оловозаводская перекрыли.
По предварительным данным, пострадавших нет.