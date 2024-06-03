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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Масштабный пожар полыхает в Новосибирске — горит склад с горючими материалами

Масштабный пожар полыхает в Новосибирске — горит склад с горючими материалами

3 июня 2024, 04:15
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
В Кировском районе горит хозяйственное здание на улице Оловозаводская, 47, пожар начался с крыши здания, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар начался около 10 часов. В процессе тушения ранг сложности повысили до третьего. Из здания валит густой черный дым, рухнули конструкции, огонь охватил всё здание.

Пожар осложнен тем, что на первом этаже находятся горюче-смазочные материалы. Ввиду сложности ситуации, спасатели развернули штаб, к тушению привлечены дополнительные ресурсы. Улицу Оловозаводская перекрыли.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
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