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Момент столкновения мотоцикла и автомобиля в Новосибирске попал на видео

Момент столкновения мотоцикла и автомобиля на Зорге в Новосибирске попал на видео

3 июня 2024, 04:42
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Момент столкновения мотоцикла и автомобиля в Новосибирске попал на видео

Утром 3 июня на улице Зорге мотоцикл не пропустил поворачивающий грузовик и врезался в него, рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Авария произошла около 9 часов утра, когда 32-летний мужчина на мотоцикле Suzuki, ехал от улицы Громова по Зорге. Мотоциклист по какой-то причине не рассчитал дистанцию и влетел в поворачивающий налево большегруз MAN с 51-летним водителем за рулем.

В момент ДТП фура поворачивала к дому №4 на улице Зорге, в которой находится продуктовый супермаркет «Мария-Ра».

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Водителя мотоцикла получил травмы, его доставили в больницу. В причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Момент ДТП попал на видео.

Видео: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Мотоцикл#Госавтоинспекция
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