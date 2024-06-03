Момент столкновения мотоцикла и автомобиля на Зорге в Новосибирске попал на видео

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Авария произошла около 9 часов утра, когда 32-летний мужчина на мотоцикле Suzuki, ехал от улицы Громова по Зорге. Мотоциклист по какой-то причине не рассчитал дистанцию и влетел в поворачивающий налево большегруз MAN с 51-летним водителем за рулем.
В момент ДТП фура поворачивала к дому №4 на улице Зорге, в которой находится продуктовый супермаркет «Мария-Ра».
Водителя мотоцикла получил травмы, его доставили в больницу. В причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Момент ДТП попал на видео.