Момент столкновения мотоцикла и автомобиля на Зорге в Новосибирске попал на видео

Авария произошла около 9 часов утра, когда 32-летний мужчина на мотоцикле Suzuki, ехал от улицы Громова по Зорге. Мотоциклист по какой-то причине не рассчитал дистанцию и влетел в поворачивающий налево большегруз MAN с 51-летним водителем за рулем.