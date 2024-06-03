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Мощные магнитные бури обрушатся на Новосибирскую область 3 и 4 июня

Мощные магнитные бури обрушатся на Новосибирскую область 3 и 4 июня

3 июня 2024, 07:10
Фото: Лаборатория солнечной активности
Мощная магнитная буря класса G3 разразится на Земле 4 июня, она может принести метеозависимым людям плохое самочувствие, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

В атмосфере над Новосибирской области во вторник, 4 июня, разразится очередная сильная магнитная буря. Это последствия сильного выброса плазмы, выброшенного в сторону Земли примерно в половину второго ночи 3 июня.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, вспышка произошла на поверхности примерно в 300 тысяч квадратных километров очень близко к центру Солнца. Взрыв продлился лишь несколько минут.

По мнению ученых, вспышка может повлиять не только на самочувствие метеозависимых людей. Кроме того, могут наблюдаться помехи в приеме радиопередач и сбои в работе электронных приборов.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Солнце#Магнитная буря#Вспышка#Метеозависимость
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