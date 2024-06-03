Мощные магнитные бури обрушатся на Новосибирскую область 3 и 4 июня

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В атмосфере над Новосибирской области во вторник, 4 июня, разразится очередная сильная магнитная буря. Это последствия сильного выброса плазмы, выброшенного в сторону Земли примерно в половину второго ночи 3 июня.
Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, вспышка произошла на поверхности примерно в 300 тысяч квадратных километров очень близко к центру Солнца. Взрыв продлился лишь несколько минут.
По мнению ученых, вспышка может повлиять не только на самочувствие метеозависимых людей. Кроме того, могут наблюдаться помехи в приеме радиопередач и сбои в работе электронных приборов.