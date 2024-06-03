Мужчина с топором пришел в банк за кредитом в Новосибирске

Сотрудники агентства выставили хулиганов наружу и отправились на следующий вызов. Но в «Гвардию» буквально через 13 минут вновь поступил вызов из банка. Оказалось, один из дебоширов сходил за топором и вернулся. С опасным предметом в руках он принялся угрожать всем присутствующим и призывать других клиентов не пользоваться кредитами банка на «грабительских условиях».