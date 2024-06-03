atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Мужчина с топором пришел в банк за кредитом в Новосибирске

Мужчина с топором пришел в банк за кредитом в Новосибирске

3 июня 2024, 08:24
Фото: агентство безопасности «Гвардия»
В Новосибирске мужчину с топором в руках задержали в отделении банка, до этого ему не дали кредит, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

В Новосибирске нетрезвый мужчина с топором пришел в отделение банка на проспекте Маркса, в котором ему отказали в кредите. До этого нарушителя с друзьями уже выпроваживали из финансового учреждения, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

Инцидент случился в первый день лета: в агентство поступил вызов из банка, где сотрудники нажали «тревожную кнопку». Прибывшая на место происшествия группа быстрого реагирования обнаружила в операционном зале двух мужчин и женщину, находившихся в состоянии опьянения.

Сотрудники банка объяснили, что буйные посетители намеревались получить кредитную карту, но после отказа обматерили оператора и принялись настаивать на своем.

Сотрудники агентства выставили хулиганов наружу и отправились на следующий вызов. Но в «Гвардию» буквально через 13 минут вновь поступил вызов из банка. Оказалось, один из дебоширов сходил за топором и вернулся. С опасным предметом в руках он принялся угрожать всем присутствующим и призывать других клиентов не пользоваться кредитами банка на «грабительских условиях».

Мужчину скрутили и передали подоспевшим полицейским. Сотрудники МВД при досмотре нашли у новосибирца предметы, с помощью которых употребляют наркотики.

Читайте также:
Раскрыты подробности уголовного дела главы Корпорации развития Новосибирской областиИспортил ли воздух пожар на складе в Новосибирске, выяснил РоспотребнадзорГлава департамента потребительского рынка задержан в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Кредит#Угрозы#Агентство безопасности#Опьянение#Мужчина с топором
Подпишитесь
Новый вид кровососущих мух испугал жителей Новосибирской области
Сегодня, 04:39
Раскрыты подробности уголовного дела главы Корпорации развития Новосибирской области
Сегодня, 07:45
Испортил ли воздух пожар на складе в Новосибирске, выяснил Роспотребнадзор
Сегодня, 07:38
Мощные магнитные бури обрушатся на Новосибирскую область 3 и 4 июня
Сегодня, 07:10
Губернатор дал ответ на обращение о запрете абортов в Новосибирской области
Сегодня, 04:11
Свадебный бум ждут в ЗАГСах Новосибирска в эти даты летом 2024
1 июня, 07:39
"