Мужчина с топором пришел в банк за кредитом в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Новосибирске нетрезвый мужчина с топором пришел в отделение банка на проспекте Маркса, в котором ему отказали в кредите. До этого нарушителя с друзьями уже выпроваживали из финансового учреждения, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».
Инцидент случился в первый день лета: в агентство поступил вызов из банка, где сотрудники нажали «тревожную кнопку». Прибывшая на место происшествия группа быстрого реагирования обнаружила в операционном зале двух мужчин и женщину, находившихся в состоянии опьянения.
Сотрудники банка объяснили, что буйные посетители намеревались получить кредитную карту, но после отказа обматерили оператора и принялись настаивать на своем.
Сотрудники агентства выставили хулиганов наружу и отправились на следующий вызов. Но в «Гвардию» буквально через 13 минут вновь поступил вызов из банка. Оказалось, один из дебоширов сходил за топором и вернулся. С опасным предметом в руках он принялся угрожать всем присутствующим и призывать других клиентов не пользоваться кредитами банка на «грабительских условиях».
Мужчину скрутили и передали подоспевшим полицейским. Сотрудники МВД при досмотре нашли у новосибирца предметы, с помощью которых употребляют наркотики.