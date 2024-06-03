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На 4,7 млн оштрафован подрядчик ремонта теплосети в Новосибирской области

На 4,7 млн оштрафован подрядчик ремонта теплосети в Новосибирской области

3 июня 2024, 02:31
Фото: прокуратура Новосибирской области
В Новосибирской области директора компании «ГГС-Термо» оштрафовали за множество недочетов при реконструкции теплосети, следует из сообщения областной прокуратуры.

В Новосибирской области директор компании «ГГС-Термо» получил штраф в 4,7 миллиона рублей за недочеты при ремонте теплосети в рабочем поселке Мошково. Представители районной прокуратуры проверили исполнение контракта на реконструкцию системы теплоснабжения и обнаружили множество нарушений, сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.

Во время проверки установлено, что по контракту отремонтированный объект должен быть сдан к 29 ноября 2023 года, но подрядчик к этому сроку не успел. Из-за этого потребители получили тепло и горячую воду позже. Кроме того, работники «ГГС-Термо» не удосужились огородить место работ, что угрожало безопасности автомобилистов и пешеходов.

Прокурор Мошковского района возбудил административное дело, подразумевающее наказание за бездействие, вследствие которого обязательства по контракту были не выполнены, и государству был нанесен вред.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Ремонт#Проверка#Штраф#ГГС-Термо
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