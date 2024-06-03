На 4,7 млн оштрафован подрядчик ремонта теплосети в Новосибирской области

Во время проверки установлено, что по контракту отремонтированный объект должен быть сдан к 29 ноября 2023 года, но подрядчик к этому сроку не успел. Из-за этого потребители получили тепло и горячую воду позже. Кроме того, работники «ГГС-Термо» не удосужились огородить место работ, что угрожало безопасности автомобилистов и пешеходов.