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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Неделя осталась на выбор варианта благоустройства Инюшенского бора в Новосибирске

Неделя осталась на выбор варианта благоустройства Инюшенского бора в Новосибирске

3 июня 2024, 11:03
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Инюшенский бор в Октябрьском районе включен в нацпроект «Формирование комфортной городской среды», сейчас жители могут выбрать дизайн-проект благоустройства, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

По итогам голосования определят, как будет выглядеть Инюшенский бор в результате благоустройства. Работы затронут территорию от улицы Выборная до реки Камышенка.

Изначально дизайн-проект представили в 2023 году, он не прошел общественные обсуждения. Теперь жители могут выбрать приемлемый вариант. Итак, вот они:

Вариант 1: проект с разнообразными элементами благоустройства. Это второй по популярности вариант, его выбрали 450 раз.

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Вариант 2: проект с минимальным набором мероприятий по благоустройству. Это пока аутсайдер голосования, за него отдали лишь 99 голосов.

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Вариант 3: без благоустройства, но с мероприятиями по зеленым насаждениям. Пока за него отдано больше всего голосов — 673.

Проголосовать за понравившийся вариант можно по 10 июня 2024 года. Проектно-сметную документацию будут разрабатывать, исходя из выбранного варианта.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Благоустройство#Мэрия Новосибирска#Проект#Бор#Инюшенский бор#Дизайн-проект
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