Неделя осталась на выбор варианта благоустройства Инюшенского бора в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По итогам голосования определят, как будет выглядеть Инюшенский бор в результате благоустройства. Работы затронут территорию от улицы Выборная до реки Камышенка.
Изначально дизайн-проект представили в 2023 году, он не прошел общественные обсуждения. Теперь жители могут выбрать приемлемый вариант. Итак, вот они:
Вариант 1: проект с разнообразными элементами благоустройства. Это второй по популярности вариант, его выбрали 450 раз.
Вариант 2: проект с минимальным набором мероприятий по благоустройству. Это пока аутсайдер голосования, за него отдали лишь 99 голосов.
Вариант 3: без благоустройства, но с мероприятиями по зеленым насаждениям. Пока за него отдано больше всего голосов — 673.
Проголосовать за понравившийся вариант можно по 10 июня 2024 года. Проектно-сметную документацию будут разрабатывать, исходя из выбранного варианта.