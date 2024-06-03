Новосибирский зоопарк изменил время работы с 3 июня 2024

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
С 3 июня Новосибирский зоопарк начнет работать на час раньше. Посетителей предупредили, что у парка будет новый режим работы: с 8 утра до 22 вечера.
Кассы прекращают свою работу в 20:30, то есть после этого времени учреждение работает только на выход посетителей. Изменения во времени связаны с продолжительным световым днем.
Напомним, что стоимость билета для взрослого без льгот стоит 500 рублей, а льготный билет 250.
Ранее зоопарк показал тренировку тигра Кови. Малышу уже практически год и приехал он в Новосибирск из Барнаула.