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Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Полюбоваться животными можно дольше

Новосибирский зоопарк изменил время работы с 3 июня 2024

3 июня 2024, 03:25
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Полюбоваться животными можно дольше
Новосибирский зоопарк принял решение поменять время работы, о чем он объявил в соцсетях.

С 3 июня Новосибирский зоопарк начнет работать на час раньше. Посетителей предупредили, что у парка будет новый режим работы: с 8 утра до 22 вечера.

Кассы прекращают свою работу в 20:30, то есть после этого времени учреждение работает только на выход посетителей. Изменения во времени связаны с продолжительным световым днем.

Напомним, что стоимость билета для взрослого без льгот стоит 500 рублей, а льготный билет 250.

Ранее зоопарк показал тренировку тигра Кови. Малышу уже практически год и приехал он в Новосибирск из Барнаула.

Умилительное видео тренировки белого тигренка Кови показал Новосибирский зоопарк
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