Первый пляж официально заработал в Новосибирске

Всего летом в Новосибирске планируется открыть шесть пляжей. Один из самых популярных, «Наутилус», который новосибирцы называют просто городским пляжем, вновь будет закрыт. Доступ на него ограничили в 2020 году, из-за строительства ЛДС «Сибирь-Арена» и четвертого моста.