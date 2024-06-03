Первый пляж официально заработал в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Бугринский пляж на берегу Оби в Кировском районе Новосибирска официально начал работу. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил начальник управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
В ходе оперативного совещания в региональном правительстве глава чрезвычайного ведомства отметил, что в целом для обеспечения безопасности купающихся летом на текущий момент не хватает 273 матросов-спасателей. Орлов обратился к главам муниципалитетов с просьбой усилить работу по привлечению и подготовке таких специалистов.
Всего летом в Новосибирске планируется открыть шесть пляжей. Один из самых популярных, «Наутилус», который новосибирцы называют просто городским пляжем, вновь будет закрыт. Доступ на него ограничили в 2020 году, из-за строительства ЛДС «Сибирь-Арена» и четвертого моста.