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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

Всего летом в Новосибирске откроют шесть пляжей

Первый пляж официально заработал в Новосибирске

3 июня 2024, 06:37
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Всего летом в Новосибирске откроют шесть пляжей
Бугринский пляж открыт для отдыхающих, сообщил руководитель регионального управления МЧС.

Бугринский пляж на берегу Оби в Кировском районе Новосибирска официально начал работу. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил начальник управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

В ходе оперативного совещания в региональном правительстве глава чрезвычайного ведомства отметил, что в целом для обеспечения безопасности купающихся летом на текущий момент не хватает 273 матросов-спасателей. Орлов обратился к главам муниципалитетов с просьбой усилить работу по привлечению и подготовке таких специалистов.

Всего летом в Новосибирске планируется открыть шесть пляжей. Один из самых популярных, «Наутилус», который новосибирцы называют просто городским пляжем, вновь будет закрыт. Доступ на него ограничили в 2020 году, из-за строительства ЛДС «Сибирь-Арена» и четвертого моста.

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#Новосибирск#Открытие#Бугринский пляж#Купальный сезон#Пляжи
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