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Поставлена точка в уголовном деле экс-директора новосибирского АО «Кудряшовское»

Поставлена точка в уголовном деле экс-директора новосибирского АО «Кудряшовское»

3 июня 2024, 11:15
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
3 июня суд принял решение прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении бывшего руководителя АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко, передает Управление судебного департамента региона.

Уголовное делопроизводство и преследование прекращено ввиду истечения сроков давности, также сыграла роль небольшая степень тяжести правонарушения.

В 2022 году в СМИ вышел ряд публикаций, поводом которым послужила гибель рыбы в реке Амба. Гавриленко задержали. В основу уголовного дела легли факты загрязнения водных и земельных ресурсов.

Следователи установили, что предприятие причинило ущерб природным ресурсам. Нанесенный урон землям превысил 1,78 млрд рублей, ущерб лесам превысил 3 млн рублей, речным водам на сумму 1,1 млрд. Погибшую рыбу оценили в 119 млн рублей.

АО «Кудряшовское» специализируется на выпуске свинины, входит в группу компаний «Сибагро».

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Также 3 июня стало известно о возбуждении уголовного дела на гендиректора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Как установили следователи, он лоббировал интересы частных компаний при заключении договоров подряда.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Кудряшовский
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