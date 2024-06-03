Поставлена точка в уголовном деле экс-директора новосибирского АО «Кудряшовское»

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
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Updated Сегодня, 11:17
Уголовное делопроизводство и преследование прекращено ввиду истечения сроков давности, также сыграла роль небольшая степень тяжести правонарушения.
В 2022 году в СМИ вышел ряд публикаций, поводом которым послужила гибель рыбы в реке Амба. Гавриленко задержали. В основу уголовного дела легли факты загрязнения водных и земельных ресурсов.
Следователи установили, что предприятие причинило ущерб природным ресурсам. Нанесенный урон землям превысил 1,78 млрд рублей, ущерб лесам превысил 3 млн рублей, речным водам на сумму 1,1 млрд. Погибшую рыбу оценили в 119 млн рублей.
АО «Кудряшовское» специализируется на выпуске свинины, входит в группу компаний «Сибагро».
Также 3 июня стало известно о возбуждении уголовного дела на гендиректора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Как установили следователи, он лоббировал интересы частных компаний при заключении договоров подряда.