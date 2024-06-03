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Раскрыты подробности уголовного дела главы Корпорации развития Новосибирской области

Раскрыты подробности уголовного дела главы Корпорации развития Новосибирской области

3 июня 2024, 07:45
Фото: 1MI
В отношении гендиректора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), уточнили в прокуратуре региона.

По тому же делу проходит председатель совета директоров АО «Управляющая компания „Промышленно-логистический парк“». По информации Atas.info, речь идет об Александре Гоманове.

На еще двух лиц — руководителей двух ООО возбуждено уголовное дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Это компании-подрядчики «Стройтех» и «Техстрой-НСК».

Как установили следователи, руководители АО и частных компаний действовали по сговору. В течение трех месяцев 2024 года, в январе–марте, чиновники получили взятку свыше 9,5 млн рублей. Эти деньги были переданы в качестве оплаты за преимущество при заключении договоров на общую сумму 64 млн рублей. В результате победителей торгов назначали в обход конкурсных процедур.

По обеим статьям предусмотрено идентичное максимальные санкции — лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

О задержании Александра Зырянова сообщалось 3 июня. Он возглавлял АО «Корпорация развития Новосибирской области» в течение семи лет.

Видео: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области
Задержан директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
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