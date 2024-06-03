Раскрыты подробности уголовного дела главы Корпорации развития Новосибирской области

Как установили следователи, руководители АО и частных компаний действовали по сговору. В течение трех месяцев 2024 года, в январе–марте, чиновники получили взятку свыше 9,5 млн рублей. Эти деньги были переданы в качестве оплаты за преимущество при заключении договоров на общую сумму 64 млн рублей. В результате победителей торгов назначали в обход конкурсных процедур.