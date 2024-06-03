atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 01:35

Published Сегодня, 01:35

Modified Сегодня, 01:38

Updated Сегодня, 01:38

Облака являются самыми высокими

Редкие серебристые облака появились в небе над Новосибирском

3 июня 2024, 01:35
Фото: Андрей Некифоров/ВКонтакте
Облака являются самыми высокими
В Новосибирске заметили необычные облака, кадрами поделился в соцсетях сотрудник Большого планетария Андрей Никифоров.

Первые серебристые облака в 2024 году запечатлел новосибирец. Он наблюдал их над северной частью города.

Такие облака (их еще называют мезосферные), находятся на высоте около 80 км и считаются самыми высокими на Земле. Они образовываются в сумерки, когда Солнце светит на них сверху.

Так, в прошлом году сезон серебристых облаков начался во второй декаде июня. Такое явление новосибирцы могли наблюдать до августа.

Фото: Андрей Некифоров/ВКонтакте
Смерч пронесся в Новосибирской области — пугающее видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Новая звезда взорвется в небе над Новосибирском — ее будет видно без телескопаМощная магнитная буря обрушится на Землю — такого мы не видели давно
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Природа#Небо#Облака
Подпишитесь
Новый вид кровососущих мух испугал жителей Новосибирской области
Сегодня, 04:39
Губернатор дал ответ на обращение о запрете абортов в Новосибирской области
Сегодня, 04:11
Прятались в кустах: автомобиль расстреляли неизвестные на Первомайке в Новосибирске
Вчера, 06:13
Какими способами можно получать пенсию, рассказали новосибирцам
1 июня, 09:50
Свадебный бум ждут в ЗАГСах Новосибирска в эти даты летом 2024
1 июня, 07:39
Пьяная девушка на Porsche Cayenne устроила ДТП во дворе новосибирского ЖК
1 июня, 07:03
"