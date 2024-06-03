Редкие серебристые облака появились в небе над Новосибирском

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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Первые серебристые облака в 2024 году запечатлел новосибирец. Он наблюдал их над северной частью города.
Такие облака (их еще называют мезосферные), находятся на высоте около 80 км и считаются самыми высокими на Земле. Они образовываются в сумерки, когда Солнце светит на них сверху.
Так, в прошлом году сезон серебристых облаков начался во второй декаде июня. Такое явление новосибирцы могли наблюдать до августа.