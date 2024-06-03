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Средняя температура третьей декады оказалась на несколько градусов ниже нормы

Синоптики объяснили аномальные холода в мае-2024 в Новосибирске

3 июня 2024, 08:46
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Средняя температура третьей декады оказалась на несколько градусов ниже нормы
Май текущего года стал одним из самых холодных за историю наблюдений, сообщила начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

Средняя температура третьей декады мая в Новосибирской области вошла в пятерку самых холодных аналогичных временных отрезков за всю историю наблюдений. Столбик термометра колебался в районе отметок +6-9 градусов при норме +12-13.

Западная Сибирь попала в зону преобладания арктического воздуха, при этом запад, восток и юг России находятся под влияем теплых воздушных масс. По словам начальника Новосибирского Гидрометцентра Анны Лапчик, со стороны Урала и Дальнего Востока сформировалась условная атмосферная гора 5-километровой высоты, которую не может преодолеть теплый воздух из европейской части России и районов Атлантики не может преодолеть эту преграду.

При этом воздух из районов Арктики свободно скатывается по Западно-Сибирской низменности. Такую ситуацию, отметила Лапчик, специалисты называют «формированием блокирующих гребней».

«К сожалению, Западная Сибирь в этом театре погоды оказалась на очень неудобных местах», — констатировала Анна Лапчик.

В ближайшие дни температура немного повысится, однако не стоит ждать быстрого наступления летней жары, отметила эксперт.

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