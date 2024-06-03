Синоптики объяснили аномальные холода в мае-2024 в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Средняя температура третьей декады мая в Новосибирской области вошла в пятерку самых холодных аналогичных временных отрезков за всю историю наблюдений. Столбик термометра колебался в районе отметок +6-9 градусов при норме +12-13.
Западная Сибирь попала в зону преобладания арктического воздуха, при этом запад, восток и юг России находятся под влияем теплых воздушных масс. По словам начальника Новосибирского Гидрометцентра Анны Лапчик, со стороны Урала и Дальнего Востока сформировалась условная атмосферная гора 5-километровой высоты, которую не может преодолеть теплый воздух из европейской части России и районов Атлантики не может преодолеть эту преграду.
При этом воздух из районов Арктики свободно скатывается по Западно-Сибирской низменности. Такую ситуацию, отметила Лапчик, специалисты называют «формированием блокирующих гребней».
«К сожалению, Западная Сибирь в этом театре погоды оказалась на очень неудобных местах», — констатировала Анна Лапчик.
В ближайшие дни температура немного повысится, однако не стоит ждать быстрого наступления летней жары, отметила эксперт.