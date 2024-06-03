Синоптики объяснили аномальные холода в мае-2024 в Новосибирске

Западная Сибирь попала в зону преобладания арктического воздуха, при этом запад, восток и юг России находятся под влияем теплых воздушных масс. По словам начальника Новосибирского Гидрометцентра Анны Лапчик, со стороны Урала и Дальнего Востока сформировалась условная атмосферная гора 5-километровой высоты, которую не может преодолеть теплый воздух из европейской части России и районов Атлантики не может преодолеть эту преграду.