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Posted Сегодня, 01:23

Published Сегодня, 01:23

Modified Сегодня, 01:25

Updated Сегодня, 01:25

Смерч на улице

Смерч пронесся в Новосибирской области — пугающее видео

3 июня 2024, 01:23
Фото: АСТ-54
Смерч на улице
В Новосибирской области заметили смерч, о чем стало известно из соцсетей.

Погодный инцидент произошел 2 июня. Новосибирцы заметили на трассе Новосибирск-Колывань смерч. Кадры очевидцы прислали в ТГ-канал АСТ-54 BLACK.

Опасное явление сибиряки объехали на автомобиле. Однако люди немного испугались.

Интересно, что в этот же день ветряной столб прошел около Котлована на Юго-Западном жилмассиве. Из-за сильного ветра вещи отдыхающих на пляже улетели. Песком были засыпаны другие вещи. После совершенного хаоса смерч ушел к воде.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Погода#Ветер#Смерч
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