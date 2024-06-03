Смерч пронесся в Новосибирской области — пугающее видео

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
Погодный инцидент произошел 2 июня. Новосибирцы заметили на трассе Новосибирск-Колывань смерч. Кадры очевидцы прислали в ТГ-канал АСТ-54 BLACK.
Опасное явление сибиряки объехали на автомобиле. Однако люди немного испугались.
Интересно, что в этот же день ветряной столб прошел около Котлована на Юго-Западном жилмассиве. Из-за сильного ветра вещи отдыхающих на пляже улетели. Песком были засыпаны другие вещи. После совершенного хаоса смерч ушел к воде.