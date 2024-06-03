Смерч пронесся в Новосибирской области — пугающее видео

Интересно, что в этот же день ветряной столб прошел около Котлована на Юго-Западном жилмассиве. Из-за сильного ветра вещи отдыхающих на пляже улетели. Песком были засыпаны другие вещи. После совершенного хаоса смерч ушел к воде.